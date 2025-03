Brésil : le grand retour de Neymar est très loin de faire l’unanimité…

Après un an et demi d’absence en raison d’une grave blessure au genou survenue lors du match face à l’Uruguay en octobre 2023, Neymar a donc fait son grand retour au sein de la Seleção. Au Brésil, ce come-back fait évidemment les gros titres et génère surtout beaucoup d’espoirs pour les amoureux d’une Canarinha peu emballante depuis plusieurs années. Les questions posées hier à Dorival Jr portaient d’ailleurs sur deux sujets principaux : le retour du Ney et la recette pour retrouver une Seleção au jeu léché. Pour ce qui est du jeu auriverde, il faudra attendre un peu. Patienter pour voir si le retour du magicien de Mogi dans Cruzes relancera une équipe moribonde. Champion du monde 2002 avec le Brésil, Rivaldo se montre confiant.

« La présence de Neymar dans l’équipe est considérée comme un facteur de motivation pour les autres joueurs. Son expérience et ses capacités sont reconnues dans le monde entier et son intégration dans l’équipe pourrait donner un nouveau souffle à l’équipe. Dorival Júnior pourrait toutefois choisir d’utiliser Neymar de manière stratégique, en l’insérant par exemple dans les matchs en seconde période pour maximiser son impact. » Forcément heureux de retrouver l’équipe nationale, Neymar n’en a cependant pas fait tout un cirque. Après avoir lâché un bref « heureux d’être de retour » sur ses réseaux sociaux au moment de l’annonce de Dorival, le numéro 10 de Santos ne s’est pas étendu non plus sur le site officiel du Peixe. « Je suis très heureux. Je suis très heureux d’être de retour en équipe nationale, et encore plus en tant que joueur de Santos. Je pense que les choses vont dans la bonne direction. C’est génial ! ».

«Neymar est clairement appelé pour ce qu’il représente»

Pour avoir une autre réaction du Ney, il faudra attendre, car le joueur a préféré aller au contact des jeunes de Santos pour leur faire passer un message. « Ce que je peux vous dire, c’est de suivre votre rêve, qui est d’être un jour footballeur. Porter le maillot de Santos, de l’équipe nationale brésilienne, ne sera pas facile, il faudra renoncer à beaucoup de choses, s’entraîner, toujours s’efforcer, mais le rêve doit toujours être là, au sommet. » Vous l’aurez compris, Neymar est sans doute content de revenir en Seleção, mais pas question d’en faire tout un cinéma. D’ailleurs, si le Brésil se réjouit dans son ensemble du come-back de sa superstar mondiale, plusieurs interrogations subsistent. En effet, Neymar n’a joué que 7 matches avec Santos avant d’être convoqué. 7 rencontres de championnat pauliste. En clair, un championnat régional, loin des standings et de l’intensité d’un match qualificatif pour le Mondial 2026 contre le rival argentin par exemple.

Hier, Dorival Jr a d’ailleurs clairement donné cette impression d’avoir choisi de rappeler Neymar davantage pour la symbolique que pour des performances de haut standing. «Personne n’a besoin de parler sur ce que représente Neymar. Le moment qu’il vit est un processus de récupération. On en est conscient, mais on sait aussi que les capacités d’un joueur comme lui finissent par devenir un facteur qui peut dépasser tout ce qui se passe dans un match. C’est un joueur sur lequel nos propres joueurs se sont exprimés sur ce qu’il représente. On attendait notre première opportunité de l’avoir.» Un sentiment partagé par de très nombreux spécialistes du football brésilien. « Neymar est clairement appelé pour ce qu’il représente et ce qu’il a fait pour l’équipe nationale brésilienne. Bien plus que pour ce qu’il a fait sur le terrain. Il a une grande histoire dans l’équipe nationale - il est le meilleur buteur. Il est le leader de l’équipe nationale, ce qui est également important. Les joueurs plus âgés et les plus jeunes respectent tous beaucoup Neymar », a confié le consultant Danilo Lavieri.

«C’est la plus grosse erreur de Dorival depuis qu’il est à la tête de la sélection nationale»

Même constat pour Milton Neves. Ce dernier y est même allé plus fort en affirmant que le choix de rappeler Neymar aussi vite est la pire erreur que pouvait commettre Dorival Jr. « Dorival Jr a finalement annoncé sa liste de joueurs pour les prochains matches de l’équipe nationale brésilienne contre la Colombie et l’Argentine. Et pour le plus grand bonheur des « neymaristes », le sélectionneur a cédé à la pression et a fini par appeler le numéro 10 de Santos pour porter à nouveau le maillot jaune. Pour moi, c’est la plus grosse erreur de Dorival depuis qu’il est à la tête de la sélection nationale. En effet, le retour de Neymar posera deux problèmes majeurs à l’équipe. Tout d’abord, Neymar, qui manque encore de rythme, n’apportera pas grand-chose sur le plan technique à l’équipe qui a désespérément besoin de battre les deux grands rivaux. Et pour ne rien arranger, le reste de l’équipe va certainement perdre de vue l’essentiel, c’est-à-dire la victoire, pour essayer d’aider Neymar à briller à nouveau en équipe nationale. Ce qui ne risque pas d’arriver face à un adversaire aussi coriace », a-t-il confié sur le portail UOL.

Pour d’autres, comme Rodrigo Mattos, le choix de faire revenir Neymar est destiné à sauver la peau d’un sélectionneur critiqué et déjà sur la sellette alors que le Brésil pointe à la cinquième place des éliminatoires AmSud de la Coupe du Monde 2026. « L’attaquant Neymar a de nouveau été convoqué en équipe nationale pour des matches décisifs pour l’avenir de Dorival Jr. Le travail de l’entraîneur est remis en question par la CBF (la fédération brésilienne, ndlr) pour ses résultats et il dépend des triomphes pour s’imposer. » Un ressenti partagé par Alicia Klein pour qui Dorival Jr a clairement fait un traitement de faveur au Ney pour le rappeler. « Neymar est de retour dans l’équipe nationale. Il lui a suffi de rejouer. Deux bons matches au Paulistão ont suffi. Est-il en bonne santé ? Il vient du Brésil. Pas de blessures ? Il est là. Même au moment le plus crucial des qualifications, face à deux adversaires très difficiles, les critères qui s’appliquent aux autres ne s’appliquent pas à la grande star. Il est clair qu’il occupe un autre niveau dans l’esprit de beaucoup de gens, y compris Dorival Jr. » Neymar saura-t-il faire taire ces critiques ? Réponse les 21 et 26 mars prochains face à la Colombie et l’Argentine de Lionel Messi.