La liste du Brésil avec le grand retour de NeymarJr

Tout le monde en parle. Depuis son retour à Santos il y a quelques semaines, il ne se passe pas un seul jour sans que la presse brésilienne consacre un article à Neymar Jr. Les moindres faits et gestes du footballeur âgé de 33 ans sont scrutés de près, que ce soit sur les terrains de football comme en dehors. Ces derniers jours, c’est surtout son possible retour avec la Seleção qui a fait couler de l’encre. Son dernier match avec la Canarinha remonte au 17 octobre 2023. C’était face à l’Uruguay lors d’une rencontre comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 (défaite 2 à 0).

Ce jour-là, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’était gravement blessé au genou, manquant par la suite plus d’un an de compétition. Mais depuis son retour au pays, le footballeur brésilien (79 buts, 128 sélections) a fait savoir qu’il souhaite retrouver au plus vite la sélection nationale et participer au Mondial 2026, son dernier grand défi avec le Brésil. Observé à plusieurs reprises par le staff de la Seleção, avec lequel il échange régulièrement concernant son état de forme, Neymar Jr, qui monte en puissance à Santos, a été pré-sélectionné par Dorival Junior le 28 février dernier.

Ney retrouve la Seleção

Il attendait le jeudi 6 mars pour être enfin fixé sur son sort. Et le sélectionneur du Brésil a décidé de convoquer Ney, qui fait donc son grand retour avec son pays après 17 mois d’absence. Un petit événement ! Il figure donc dans la liste des joueurs qui seront amenés à affronter la Colombie (21 mars) et l’Argentine (26 mars) de Lionel Messi dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Pour le reste, Dorival Junior s’est appuyé sur plusieurs tauliers, tels que le Barcelonais Raphinha ou encore les Madrilènes Vinicius Jr et Rodrygo. Absent en novembre dernier, Endrick (18 ans), lui, manque de nouveau à l’appel.

Il paye son faible temps de jeu au sein de la Casa Blanca. Lucas Paqueta (West Ham) est aussi absent, lui qui est embourbé dans de sales affaires. Du côté des pensionnaires de notre chère Ligue 1, l’expérimenté Marquinhos (PSG) est au rendez-vous, tout comme Vanderson (Monaco). Cinquième de la zone AmSud après 12 journées (18 points, 5 victoires, 3 nuls, 4 défaites), le Brésil, qui n’est qu’à 1 longueur de la Colombie et de l’Équateur et qu’à 2 points de l’Uruguay; peut remonter au classement en cas de bons résultats. Le pays comptera sur le retour de Neymar, souvent buteur en sélection, pour booster son équipe et faire le plein de succès.

La liste du Brésil :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City)

Défenseurs : Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo), Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Guilherme Arana (Atlético-MG)

Milieux : André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Santos)

Attaquants : Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (FC Barcelone), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City), Vinicius Jr (Real Madrid)