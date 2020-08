Didier Deschamps et la tentation du 3-5-2

Réputé pour être fidèle à son 4-3-3, Didier Deschamps semble avoir de nouvelles idées en tête. Après avoir convoqué hier les petits nouveaux Houssem Aouar (22 ans), Dayot Upamecano (21 ans) ou encore le tout jeune et surprenant Eduardo Camavinga (17 ans) en lieu et place de Paul Pogba, testé positif au Covid-19, le sélectionneur des Bleus aurait d’autres intentions. Selon le journal l’Équipe, le coach français aimerait diversifier son animation en vue de la préparation de l’Euro et ainsi tester de nouveau une défense à trois.

Un choix pas si surprenant lorsqu’on aperçoit les joueurs convoqués. Pour certains défenseurs, la défense à trois est déjà utilisée par leur entraîneur en club, ce qui faciliterait l’adaptation. De plus, cela permettrait aux latéraux d’ainsi faire davantage œuvre de leurs qualités de débordements. Quant à Antoine Griezmman, cela pourrait lui permettre de se retrouver dans un rôle qu’il apprécie aux côtés d’un attaquant pour l’épauler sur le front de l’attaque.