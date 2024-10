LdC, Lille : Bruno Genesio égale Jürgen Klopp

Bruno Genesio a encore frappé. Après avoir battu le Real Madrid de Carlo Ancelotti, champion d’Europe en titre (1-0), Lille a frappé un nouveau grand coup en s’imposant sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-3), ce mercredi soir, en Ligue des champions. Une victoire qui permet à Genesio d’ajouter le nom de Diego Simeone à son tableau de chasse. Cette victoire contre le technicien argentin fait de lui le seul entraîneur de l’histoire, avec Jürgen Klopp, à avoir battu Pep Guardiola, José Mourinho, Carlo Ancelotti et Diego Simeone. Un accomplissement dont le principal intéressé est extrêmement fier.

« J’ai l’habitude de dire que ce n’est pas moi qui bats (Pep) Guardiola, (Diego) Simeone, (José) Mourinho et (Carlo) Ancelotti, c’est une équipe, un club. Bien sûr, c’est valorisant et ça montre qu’on travaille bien. Lorsqu’on y croit et qu’on a des joueurs qui donnent tout, qui ont l’état d’esprit, ça permet de faire des performances exceptionnelles. La Ligue des champions transcende les joueurs… », a confié Bruno Genesio en conférence de presse pour RMC. Il faudra maintenant que le LOSC réalise également ce genre de performance en championnat. Et pourquoi pas, ce samedi, lors du derby du Nord contre Lens.