Real Madrid : Florentino Pérez s'offre une petite phrase dans le dossier Kylian Mbappé

Outre les départs et les joueurs en fin de contrat, Florentino Pérez va également devoir s’occuper du recrutement du Real Madrid. Le président du club merengue, qui rêve d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé, sait qu’une révolution se prépare du côté de la capitale madrilène dans les prochains mois avec les possibles départs de nombreux cadres notamment Sergio Ramos et Lucas Vazquez.

Pourtant, le dirigeant espagnol n’a pas rassuré les supporters de la Casa Blanca, mercredi soir, au micro de la Cadena SER, concernant une possible arrivée de l’attaquant français du Paris Saint-Germain : «si Mbappé ne vient pas cette année, personne ne va se tirer une balle. Les gens savent comment je suis et si tu ne fais pas certaines choses, c'est parce que tu ne peux pas les faire.» De quoi rassurer et faire souffler les fans du PSG ?