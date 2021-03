Le Real Madrid veut frapper son double coup galactique cet été

La suite après cette publicité

La fin de saison du Real Madrid s'annonce plutôt intéressante. Le club entraîné par Zinedine Zidane est toujours en course pour un doublé Liga-LdC, étant la seule écurie espagnole encore en course dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais du côté de Madrid, on ne parle que d'avenir, et de mercato. Chaque jour, les deux principaux quotidiens sportifs de la capitale y vont de leurs nouvelles informations sur le marché estival merengue.

Et on le sait, malgré la crise financière qui frappe toute l'Europe du foot, les Madrilènes veulent frapper fort. Comme l'indique le quotidien Marca ce samedi matin, le club présidé par Florentino Pérez souhaite notamment enrôler Kylian Mbappé et Erling Haaland. Rien de nouveau direz-vous, puisqu'il y a des mois déjà que les deux attaquants sont annoncés dans le viseur du champion d'Espagne.

Il faudra mettre la main à la poche

En revanche, la nouvelle information apportée par le média, c'est que le Real Madrid compte recruter les deux jeunes stars cet été ! Jusqu'ici, on évoquait une offensive pour Haaland cet été, et une arrivée du Français en 2022, gratuitement, du moins dans les rêves des Madrilènes. Mais Florentino Pérez souhaite réunir les deux joueurs dès le mois de juillet.

Une double-opération qui dépasserait considérablement les 300 millions d'euros, mais qu'au sein du club, on pense être en mesure de réaliser. Une obligation même, selon le média, afin de remettre le club au tout meilleur niveau européen. De nombreux joueurs vont être mis sur le marché afin de libérer des fonds et de la masse salariale, tout comme le retour du public au stade, qui pourrait avoir lieu fin avril, pourrait remettre le club dans une tendance positive financièrement parlant. En interne, on a déjà commencé à sortir la calculette...