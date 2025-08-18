Jeff Reine-Adélaïde va être opéré à Lyon

Voilà un triste destin pour Jeff Reine-Adélaïde. Considéré au début de sa carrière comme l’un des joueurs français les plus prometteurs au milieu de terrain, l’ancien de l’Olympique Lyonnais a été victime de plusieurs blessures graves au genou. En fin de semaine passée, le joueur de 27 ans a encore été touché gravement au genou à l’entraînement. Ce lundi, son club, l’Heracles Almelo, a annoncé que l’ancien d’Arsenal allait se rendre à Lyon pour être opéré par le même médecin qui s’était occupé de lui par le passé :

La suite après cette publicité

«L’Heracles Almelo devra se passer des services de Jeff Reine-Adélaïde pour une durée indéterminée. Le milieu de terrain de 27 ans s’est blessé au genou vendredi à l’entraînement. Les examens ont révélé qu’une intervention chirurgicale était nécessaire. Reine-Adélaïde se rendra à Lyon cette semaine pour être opéré par le même médecin qu’il y a quelques années. Plus d’informations sur la rééducation de Reine-Adélaïde seront disponibles après l’intervention.» Nous ne pouvons désormais souhaiter qu’un prompt rétablissement à Jeff Reine-Adélaïde.