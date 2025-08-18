Ligue 1
Strasbourg s’offre une 15e recrue !
Le Racing Club de Strasbourg ne s’arrête plus sur ce mercato estival. Quelques heures après s’être imposé face à Metz dans le derby, le club alsacien a officialisé l’arrivée de Rafael Filipe Gonçalves Soares Luís. Le milieu défensif de 20 ans arrive sous la forme d’un prêt en provenance de Benfica.
Racing Club de Strasbourg Alsace @RCSA – 19:00 Voir sur X
Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le SLB, ce gaucher d’1m88 va ainsi venir renforcer l’entrejeu des Strasbourgeois après avoir disputé 30 rencontres avec l’équipe B de la formation portugaise la saison passée. Un profil jeune, correspondant parfaitement à l’ADN du RCSA.
