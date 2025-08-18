Strasbourg s’offre une 15e recrue !

Le Racing Club de Strasbourg ne s’arrête plus sur ce mercato estival. Quelques heures après s’être imposé face à Metz dans le derby, le club alsacien a officialisé l’arrivée de Rafael Filipe Gonçalves Soares Luís. Le milieu défensif de 20 ans arrive sous la forme d’un prêt en provenance de Benfica.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le SLB, ce gaucher d’1m88 va ainsi venir renforcer l’entrejeu des Strasbourgeois après avoir disputé 30 rencontres avec l’équipe B de la formation portugaise la saison passée. Un profil jeune, correspondant parfaitement à l’ADN du RCSA.