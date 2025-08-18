Le PSV annonce une grave blessure pour Alassane Pléa

Arrivé au PSV cet été, Alassane Pléa voit déjà sa saison 2025/2026 être en partie compromise. Sérieusement blessé au genou lors de la deuxième journée d’Eredivisie contre Twente, l’attaquant français ne rejouera pas de sitôt selon les dernières nouvelles données par son club.

«Alassane Pléa est temporairement absent des terrains en raison d’une grave blessure au cartilage du genou. Le PSV devrait être privé de l’attaquant de 32 ans pour le reste de la première moitié de saison et (une partie) de la seconde. Pléa s’est blessé lors du match à l’extérieur de dimanche dernier contre le FC Twente. (…) Dans le même temps, le PSV envisagera de renforcer (temporairement) le poste d’attaquant», indique le communiqué publié par le club hollandais.