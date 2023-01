Séville active une autre piste après l’échec Jeff Reine-Adélaïde

La suite après cette publicité

Englué à une étonnante 15e place en Liga cette saison, le Séville FC veut limiter les pertes en se renforçant cet hiver. Après les arrivées de Loïc Badé et de Lucas Ocampos, la direction andalouse continue de travailler sur les dossiers Timothy Weah, et plus récemment Bryan Gil, selon les informations de Mundo Deportivo.

L’Espagnol, transféré à Tottenham à l’été 2021 contre 25 M€, n’entre pas dans les plans d’Antonio Conte, qui lui a accordé seulement 148 minutes de jeu en Premier League cette saison. Avec l’arrivée d’Arnaut Danjuma, l’ancien Sévillan pourrait donc revenir chez lui, d’autant que Jorge Sampaoli apprécie le profil du joueur. S’il n’évolue pas exactement au même poste que Jeff Reine-Adélaïde, ciblé mais finalement recalé pas suffisamment en rythme, le joueur de 21 ans serait considéré comme une alternative fiable pour renforcer l’attaquante sévillane.

