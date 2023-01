LOSC : l’entourage de Timothy Weah pousse pour un transfert

Fort d’un but et de quatre matches disputés avec les USA en Coupe du Monde, Timothy Weah est revenu du Qatar plein d’ambitions et avec le souhait de pouvoir apporter toutes ses qualités offensives au LOSC. Et s’il a joué tous les matches avec le club nordiste depuis la reprise dont deux titularisations face à Troyes puis en Coupe de France face à Pau (il a été aligné en début de match en latéral gauche), il n’a pas joué à sa position préférentielle et joue les couteaux suisses pour Paulo Fonseca, le coach nordiste.

De quoi agacer tout particulièrement l’ancien Parisien qui veut jouer à son poste de prédilection sur le front de l’attaque. Conscient que le LOSC ne peut pas lui garantir cela, Weah se bat malgré tout sur les terrains et se donne à 100 % dès que l’occasion lui en est donné. Echaudés par les absences sur blessure d’Adam Ounas et Jonathan Bamba, la direction lilloise ne veut pas entendre parler d’un départ et a bloqué les approches du Séville FC et du Borussia Mönchengladbach qui sont très intéressés par le profil du joueur. À 8 jours de la fin du mercato, l’avenir du n°22 du LOSC est incertain, lui qui est en fin de contrat en juin 2024. Selon nos informations, les représentants de l’international américain s’activent fortement pour le faire quitter les Dogues définitivement cet hiver… Mais pour cela, il faudra convaincre Olivier Létang. Pas une mince affaire.

