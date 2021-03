Liverpool : Robbie Fowler veut voir partir Salah

La suite après cette publicité

Face à Fulham ce dimanche, Liverpool a connu sa sixième défaite de suite à Anfield cette saison. Dans une spirale négative depuis plusieurs mois, les hommes de Jürgen Klopp n’y arrivent plus et semblent dépassés. Mohamed Salah en est d’ailleurs le parfait exemple.

L’attaquant égyptien, bien que toujours meilleur buteur de Premier League, n’est pas au mieux en ce moment. Entre sa prolongation de contrat qui tarde à arriver et ses récentes déclarations qui laissaient sous-entendre qu’il ne serait pas contre un départ au Real Madrid ou au Barça, le joueur de 28 ans a la tête ailleurs. Pour Robbie Fowler, légende de Liverpool, il faut vendre l’Égyptien qui ne veut pas rester et reconstruire une équipe grâce à sa vente. « Je crois fermement que si les joueurs sont malheureux et veulent partir, alors ils devraient partir. Jürgen Klopp a dit la même chose, il ne veut personne au club qui ne veut pas y être. (…) Donc si Salah est vraiment malheureux, s'il est contrarié qu'on ne lui ait pas donné de nouveau contrat ou quoi que ce soit d'autre, alors encaissez son transfert, obtenez autant que vous pouvez pour lui et utilisez l'argent pour faire des ajustements avec l'équipe actuelle. », a-t-il expliqué à The Mirror.