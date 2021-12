Thomas Vermaelen quittera le Vissel Kobe en janvier 2022

Le Vissel Kobe a officialisé ce lundi la non-prolongation du contrat de son défenseur central Thomas Vermaelen, expirant le 31 janvier 2022. Après une saison 2021 terminée à la troisième place du championnat, qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions asiatique, l'international belge (85 sélections, 2 buts) quitte les Ushi après avoir disputé 57 rencontres en un peu plus de deux ans, remportant la Coupe de l'Empereur en 2019 et la Supercoupe du Japon l'année suivante.

La suite après cette publicité

«C'était un grand plaisir pour moi de jouer pour le Vissel Kobe. J'ai partagé tant de grands moments avec vous. Je tiens à remercier tous les supporters et toutes les personnes impliquées dans le club pour leur soutien et je souhaite à l'équipe bonne chance pour l'avenir», a-t-il déclaré au média officiel du club japonais. Selon la presse belge, un retour en Europe serait envisagé par l'ancien du Barça et d'Arsenal pour tenter de se faire une place dans le groupe de Roberto Martinez pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.