Red Bull Salzbourg : Karim Konaté, le nouveau phénomène ivoirien qui écrase tout sur son passage

Erling Braut Haaland, Patson Daka, Karim Adeyemi, Noah Okafor ou encore Benjamin Sesko, le Red Bull Salzbourg est l’endroit parfait pour développer des attaquants de grande classe. Arrivé de Côte d’Ivoire et de l’ASEC Mimosas avec une forte réputation Karim Konaté entre parfaitement dans ce cercle. Comparé à un certain Didier Drogba depuis un petit moment, le droitier est arrivé en grandes pompes à l’été 2022 contre un chèque de 3,5 millions d’euros. Disposant déjà de 8 capes avec les Éléphants depuis ses débuts en 2021, le natif de Koumassi a tout pour devenir l’un des meilleurs joueurs ivoiriens et du continent africain. En tout cas il le démontre parfaitement depuis qu’il a posé le pied en Europe. Pourtant, tout n’a pas été évident pour le joueur qui a longuement joué le maintien avec le FC Liefering, le club satellite du Red Bull Salzbourg qui évolue en deuxième division autrichienne.

«La performance de Konaté après seulement deux jours d’entraînement ensemble le rend également positif. Il a déjà montré les qualités qu’il apporte avec lui. Nous espérons pouvoir bien l’intégrer» expliquait son coach Fabio Ingolitsch - après une défaite 3-1 où Karim Konaté était buteur - au Salzburger Nachrichten. S’intégrant parfaitement malgré une équipe pleine de défauts, il a tout simplement inscrit 15 buts et délivré 3 offrandes en 18 rencontres avec Liefering. De plus, il a pu se produire en Youth League avec la réserve de Salzbourg. Clé dans le parcours des siens jusqu’en huitièmes de finale, il a marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives en 7 matches. Il a notamment mis un triplé (et une passe décisive) contre Chelsea lors de la phase de poules. Une adaptation éclaire qui a poussé Salzbourg à revoir ses plans sur son utilisation en le propulsant tout doucement au sein de l’équipe première. Certes remplaçant derrière Benjamin Sesko et Noah Okafor, il réussira à tirer son épingle du jeu avec 3 buts et 1 passe décisive en 9 rencontres, mais surtout 186 secondes de jeu. Un apport notable qui promettait pour cette saison.

Sur les traces d’Haaland, Adeyemi et Sesko …

Ancien joueur de Salzbourg, désormais consultant, Zlatko Junuzovic n’hésitait pas à le complimenter en mai dernier pour son intégration parfaite de Liefering à Salzbourg. «Je suis loin de le comparer à Haaland, mais il est comme ça aussi. Il est orienté vers le but et il le fait juste. Quand il conclut, il s’assure juste qu’il marque le but et non qu’il réalise quelque chose d’artistique. Il a un objectif en tête et le met en œuvre» expliquait-il à Sky Sports Austria. Auréolé du titre de champion d’Autriche comme son équipe de Salzbourg, Karim Konaté a eu de la place pour s’exprimer puisque cet été, Benjamin Sesko est parti du côté du RB Leipzig tandis que l’AC Milan a décidé de miser sur Noah Okafor. Oumar Diakité a également rallié Reims quand Junior Adamu a posé ses valises à Fribourg. Dès lors que la concurrence s’appelle Fernando (24 ans), Sekou Koita (23 ans), Roko Simic (19 ans), Petar Ratkov (20 ans) et Dorgeles Nene (20 ans), le secteur offensif de Salzbourg rebattait les cartes et Karim Konaté en a bien profité.

Propulsé titulaire, la plupart du temps aux côtés de Roko Simic, il a tout simplement été décisif sur les 5 premiers matches de la saison. Avec déjà 6 buts et 2 offrandes en 5 matches, il a permis à Salzbourg de prendre logiquement la tête du championnat et s’est offert le luxe de prendre la tête du classement des buteurs. Rapide, puissant, technique et surtout intelligent dans son jeu, Karim Konaté est un vrai tueur à sang froid lorsqu’il est lancé vers le but, et tout le monde est conquis en Autriche. «Konaté est un très bon attaquant. Cela peut encore être important, car Salzbourg en a déjà révélé quelques-uns» a d’ailleurs souligné l’ancien Barcelonais désormais consultant Hans Krankl à Sky Sports Austria. Ce dernier le voit d’ailleurs dépasser la barre des 25 buts cette saison.

Directeur sportif de Salzbourg en partance pour le Bayern Munich, Christoph Freund a lui aussi tenu le pari : «pour moi, Karim est l’un des joueurs les plus talentueux et les plus excitants que j’ai jamais vus et nous savons quels attaquants étaient ici. C’est un joueur exceptionnel et je suis presque certain qu’il va faire une belle carrière, car il est lucide, travaille dur et sait ce qu’il veut. Je parie aussi qu’il sera le meilleur buteur d’Autriche cette année.» Sur une bonne dynamique et dans un club idéal pour faire progresser un joueur de 19 ans, celui qu’on surnomme KoKa se présente déjà comme l’une des pépites à suivre cette saison. S’inscrivant dans la tradition des buteurs talentueux passés au sein du club autrichien, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 (prolongation le 21 août) va découvrir cette saison la Ligue des Champions et cela risque fort d’être un marqueur important pour sa continuité au sein du club autrichien. C’est ce qui avait notamment poussé Erling Haaland vers le Borussia Dortmund à l’hiver 2020 alors qu’il n’avait que six mois pleins avec Salzbourg. Marchant sur les traces de ces grands talents, Karim Konaté est déjà en train d’accorder toute l’Autriche sur son talent. Qualifié avec Salzbourg en phase de poules de la Ligue des Champions, il aura à cœur de faire de même avec le public européen d’ici quelques semaines …