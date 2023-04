Manchester City - Sheffield United : les compositions sont là

Encore en course pour un sacré triplé, Manchester City croise Sheffield United en 1/2 finale de FA Cup. L’occasion pour les Sky Blues d’aller chercher une qualification en finale. Pour cela, Pep Guardiola opte pour un 4-2-3-1 avec Stefan Ortega dans les cages derrière Kyle Walker, Manuel Akanji, Aymeric Laporte et Sergio Gomez. Bernardo Silva et İlkay Gündoğan assurent le double pivot. Seul en pointe, Erling Haaland est soutenu par Riyad Mahrez, Julian Alvarez et Jack Grealish.

De leur côté, les Blades misent sur un 3-5-2 classique où Wes Foderingham officie comme dernier rempart. Devant lui, Anel Ahmedhodžić, John Egan et Jack Robinson composent la défense alors que George Baldock et Max Lowe occupent les rôles de pistons. Oliver Norwood est positionné en sentinelle auprès de Sander Berge et John Fleck. Enfin, Daniel Jebbison et Iliman Ndiaye sont associés en attaque.

Les compositions

Manchester City : Ortega - Walker, Akanji, Laporte, Gomez - Silva, Gündoğan - Mahrez, Alvarez, Grealish - Haaland

Sheffield United : Foderingham - Ahmedhodžić, Egan, Robinson - Baldock, Berge, Norwood, Fleck, Lowe - Jebbison, Ndiaye