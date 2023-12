Serie A : Lecce arrache le match nul contre Bologne

Premier rendez-vous à 12h30 pour les passionnés de football italien entre Lecce, 13e du classement, et Bologne, dernier pensionnaire du top 5, pour le compte de la 14e journée de Serie A. Les Rossoblu étaient finalement tenus en échec sur la pelouse du stade Vio del Mare (1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Bologne 22 14 5 5 7 2 16 11 13 Lecce 16 14 -3 3 7 4 16 19

Le défenseur grec Charalampos Lykogiannis croyait offrir la victoire aux siens sur la plus petite des marges (1-0, 68e) mais l’attaquant italien Roberto Piccoli jouait les trouble-fêtes à la 100e minute de jeu en transformant son penalty (1-1, 90+10e). Avec ce point du nul, les coéquipiers des Français Rémi Oudin et Valentin Gendrey prenaient six unités d’avance sur la zone rouge, Bologne rate l’occasion de revenir à hauteur du Napoli, hôte du leader intériste ce dimanche soir (20h45).