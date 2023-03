EdF (F) : Hervé Renard en pole position

La suite après cette publicité

Thierry Henry a dit non et Sonia Bompastor vient de prolonger de deux ans avec l’Olympique Lyonnais. La FFF continue donc à chercher le ou la successeur de Corinne Diacre. Aujourd’hui, le comité chargé de trouver la personne idoine a auditionné plusieurs techniciens.

Et alors que le projet présenté par Jocelyn Gourvennec a beaucoup plu, Le Parisien nous informe que le Breton n’est pas le favori pour autant. Intéressé par le poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard a lui aussi séduit. Sous contrat avec l’Arabie Saoudite jusqu’en 2027, Renard dispose d’une clause de sortie et serait motivé par le Mondial 2023 et les JO 2024. Ce soir, c’est bien l’ancien coach de Lille et Sochaux qui tient la pole.

