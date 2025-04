MU-OL : Ruben Amorim est comme un fou

Jeudi soir, Ruben Amorim est passé par tous les états. Mais finalement, il a fini le match face à l’OL en étant très heureux et aussi soulagé. Son équipe s’est imposée 5 à 4 face aux Gones, validant ainsi sa qualification pour les 1/2 finales de l’épreuve. Après le coup de sifflet final, le Portugais était aux anges.

« C’est difficile à dire. Le bruit sur les deux derniers buts était incroyable, on peut garder ça pour l’avenir. C’était une bonne sensation. Si on va en demi-finale, il faut gagner. Si on va en demi-finale et qu’on ne gagne pas, ce n’est pas la même chose. On doit se concentrer sur la suite et essayer de gagner.» Après l’OL, un autre morceau attend MU avec l’Athletic Bilbao, qui veut jouer la finale à domicile.