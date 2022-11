Premier League : Liverpool enchaîne contre Southampton, Tottenham vainqueur fou de Leeds, Leicester enfonce West Ham

Il y a plus facile comme déplacement pour débuter son aventure en tant qu'entraîneur de Southampton. Les Saints de Nathan Jones, arrivé cette semaine pour succéder à Ralph Hassenhüttl, n'ont pas réussi à tenir tête à Liverpool (1-3) ce samedi, pour le compte de la 16ème journée de Premier League. Malgré la volonté de produire du jeu, les visiteurs ont été trop friables défensivement pour espérer mieux. Face à des Reds de plus en plus en confiance, cela ne pardonne pas. D'une tête a priori anodine, Firmino a rapidement ouvert le score à Anfield (6e). L'égalisation express d'Adams, aussi de la tête sur un coup franc lointain (9e), n'aura pas fait douter Liverpool.

Titularisé aux avant-postes avec Salah et Firmino, Núñez s'est offert un doublé avant la pause. D'abord en prolongeant au fond des filets un amour de ballon d'Elliott (21e), puis en venant conclure un joli mouvement collectif sur un service de Robertson (42e). En seconde période, Alisson aura notamment sorti le grand jeu face à El Younoussi (62e) et Adams (63e, 77e), permettant aux joueurs de Jürgen Klopp [de revenir à 5 points du top 4 grâce à ce deuxième succès de rang en championnat](Darwin Núñez buteur avec Liverpool contre Southampton). Petit événement notable, Milner, entré en jeu à la place d'un Elliott en vue, a disputé son 600ème match de Premier League.

Tottenham vient à bout de Leeds dans une folle rencontre

La victime des Reds du week-end dernier, justement, a fait preuve d'une sacrée force de caractère à domicile. On parle ici de Tottenham, qui a renversé Leeds United (4-3) dans une folle partie. Les joueurs d'Antonio Conte, toujours privé d'un Son leur manquant cruellement, ont été bousculés par les Peacocks de Jesse Marsch. Les Spurs ont cravaché en revenant au score à trois reprises à Londres, Kane, Davies puis Bentancur répondant à l'ouverture du score rapide de Summerville et au doublé de Rodrigo. Puis l'Uruguayen, en renard, a profité d'un super travail de Kulusevski pour s'offrir son premier doublé en Angleterre, avant qu'Adams ne soit expulsé pour avoir écopé d'un deuxième carton jaune (87e). De quoi faire grimper provisoirement Tottenham sur le podium, en attendant le choc entre Newcastle et Chelsea (18h30).

Leicester revient en force mais s'inquiète pour Maddison, Nottingham Forest n'est plus dernier

Leicester confirme de son côté sa belle forme du moment et poursuit sa remontée au classement grâce à son joli succès sur la pelouse de West Ham (2-0). Maddison, premier buteur de la rencontre d'une frappe chirurgicale, a surtout quitté la pelouse londonienne sur blessure en première période. Une mauvaise nouvelle pour Gareth Southgate, l'élégant n°10 des Foxes faisant partie des 26 Three Lions appelés pour disputer la Coupe du monde 2022. À noter aussi que Fabianski a remarquablement repoussé un penalty de Tielemans avant la pause (42e).

Autre équipe plutôt en forme en ce moment, Nottingham Forest a assuré le service minimum contre le Crystal Palace de Patrick Vieira (1-0). Gibbs-White, auteur de l'unique réalisation de la rencontre, permet au promu de quitter la dernière place (désormais occupée par Wolverhampton) et de revenir à un point du premier non-relégable, Everton. Les Toffees se sont eux lourdement inclinés à Bournemouth, grâce notamment à Moore, qui repasse devant les Toffees au classement.

Les résultats des matchs de 16h en Angleterre