Liga : Alavés surprend le Séville FC

Après un début de saison très compliqué, le Séville FC avait enfin emporté sa première victoire contre Getafe, lors de la dernière journée (1-0). Sur la pelouse d’Alavés, les Andalous voulaient confirmer et se relancer, mais cela ne s’est pas du tout passé comme prévu. Dépassés, les hommes de Garcia Pimienta ont concédé l’ouverture du score de Vicente (1-0, 17e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Alavés 10 6 2 3 1 2 9 7 14 Séville 5 6 -3 1 2 3 5 8

En seconde période, Alavés a même fait le break grâce à Martin (2-0, 60e). La réduction du score de Lukebakio n’a rien changé (2-1, 83e) et Séville s’est incliné pour la troisième fois de la saison, déjà. Les Andalous restent 14e et peuvent passer relégables en cas de bonnes performances des poursuivants. De son côté, Alavés surprend et monte à la 5e place, avant d’aller chez le Real Madrid.