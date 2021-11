Italie : Roberto Mancini craint la Macédoine du Nord

A l'issue du tirage au sort des barrages des éliminatoires de la zone Europe comptant pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini s'est exprimé sur la confrontation face à la Macédoine du Nord, avant d'affronter potentiellement le Portugal en finale. Le coach de la Squadra Azzura avoue craindre la formule du match unique, ce qui pourrait créer une mauvaise surprise pour les champions d'Italie en titre.

La suite après cette publicité

«Ce n'était pas un grand tirage, il aurait pu être un peu meilleur. Nous et le Portugal devons tous deux battre la Macédoine du Nord et la Turquie et comme il s'agit d'un match sec, il y a toujours des pièges. Mais nous sommes positifs. Tout comme nous aurions volontiers évité le Portugal, ils nous auraient évités, sans aucun doute. Le premier match sera à domicile contre la Macédoine du Nord, qui a fait un très bon tour de qualification. Contre eux, ce sera un match sec, et ça peut arriver comme avec la Suisse, où nous méritions de gagner et nous n'avons pas réussi à le faire. Nous devrons jouer un grand match et nous verrons ensuite où nous en sommes», a déclaré le technicien transalpin.