L’Ajax Amsterdam tente de faire revenir Wesley Sneijder

L’organigramme de l’Ajax Amsterdam est-il en passe de subir de nouvelles mutations ? Il y a tout juste un mois, le club néerlandais est parvenu à débusquer son nouvel entraîneur en la personne de Maurice Steijn. L’ancien entraîneur du Sparta Rotterdam a accepté de reprendre le flambeau en lieu et place de John Heitinga, devenant ainsi le troisième coach de l’Ajax en l’espace d’un an. Peu de temps après son intronisation, le staff du technicien de 49 ans a été directement renforcé par les arrivées de Saïd Bakkati et Hedwiges Maduro, ex-porteur du maillot des Lanciers entre 2004 et 2008. Selon les informations rapportées par The Telegraaf, un autre ancien de la maison pourrait bien lui emboîter le pas.

La suite après cette publicité

En effet, le média néerlandais mentionne que le troisième d’Eredivisie, par l’intermédiaire de son directeur du football Sven Mislintat, a entamé des pourparlers avec Wesley Sneijder pour lui proposer un poste aux côtés de Maurice Stein. Ce dernier, qui a souhaité lorsqu’il officiait à Rotterdam s’attacher les services de l’international néerlandais aux 134 sélections, est plus que jamais favorable à lui proposer un partenariat. Toutefois, The Telegraaf ne renseigne aucunement sur la nature du poste. De plus, des sources proches du finaliste malheureux du Mondial 2010 ont affirmé qu’aucun accord n’avait été trouvé entre les deux parties, probablement retardée par le récent décès de la mère de Wesley Sneijder. Un retour au sein de son club formateur lui permettrait enfin d’entamer sa reconversion et pourquoi pas rêver à l’avenir de prendre seul les rênes du club mythique amstellodamois.

À lire

JT Foot Mercato : le Napoli attaqué de toutes parts