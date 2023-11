La saison 2024/2025 pourrait révolutionner le foot !

Ces dernières années, les fans de foot ont déjà pu assister à plusieurs nouveautés, introduites peu à peu dans les rencontres de leur championnats préféré. La goal line technology a par exemple été une arrivée assez révolutionnaire, et que dire de celle de la VAR, désormais présente dans toutes les grandes ligues et toutes les grandes compétitions de clubs ou de sélections. Cette année, la tendance est aux temps additionnels à rallonge, et il n’est pas rare de voir des rencontres dépassant les 100 minutes de jeu.

Et ce n’est pas fini. Comme l’explique le quotidien Marca, d’autres grosses révolutions pourraient se produire dans les mois à venir. Elles pourraient être introduites lors de la prochaine réunion de l’IFAB - l’International Football Association Board - début 2024. Il y a notamment la fameuse loi Wenger qui pourrait être validée. Une révolution de la règle du hors-jeu, puisqu’elle permettrait à l’attaquant d’être positionné devant le défenseur à partir du moment où il est toujours en contact avec ce dernier.

De grosses nouveautés ?

Des tests ont déjà été menés dans certaines catégories de jeunes en Italie et en Suède, et ce serait une réussite, puisque cette nouvelle règle favoriserait le football d’attaque. Ce n’est pas tout. La possibilité d’introduire les expulsions temporaires est aussi sur la table. Elle permettrait donc à l’arbitre d’expulser pendant une courte période de temps. Cela permettrait notamment d’éviter certains actes d’anti-jeu ou certains comportements litigieux qui ne sont cependant pas assez graves pour mériter une expulsion totale.

Il y aurait aussi pour objectif de réduire les plaintes et les discussions avec les arbitres, avec la possibilité de mettre en place une nouvelle règle n’autorisant que le capitaine de chacune des équipes à discuter avec l’homme au sifflet. Une idée qui est très populaire auprès des arbitres. Enfin, l’IFAB cherche aussi des solutions face au manque de temps de jeu effectif dans les rencontres. L’arrêt du chronomètre lorsque le jeu est arrêté n’est cependant pas à l’étude. Autant dire qu’avec autant de nouveautés, nos habitudes devraient bien être chamboulées ces prochains mois !