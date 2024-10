AC Milan : encore une soirée qui fait désordre…

La victoire de l’AC Milan face à Lecce (3-0) le 27 septembre dernier, le troisième succès consécutif en championnat, permettait à Paulo Fonseca de sortir la tête de l’eau. Vivement critiqué depuis son arrivée en Lombardie, le technicien portugais semblait être sur la bonne voie. Et puis patatras. Battu logiquement par le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (0-1), Milan a enchaîné avec une défaite hier soir face à la Fiorentina (1-2).

Un revers concédé au terme d’un match fou (deux penalties ratés côté milanais, un côté florentin) et qui place les Rossoneri à la sixième place du classement, à cinq points du leader napolitain. Ce matin, le scénario de la rencontre fait d’ailleurs jaser. Premièrement parce que Rafael Leao et Theo Hernandez, les deux leaders de l’équipe de Fonseca, ont une nouvelle fois failli.

Pas les bons tireurs de penalty

Le Portugais a été remplacé à un quart d’heure du terme sans avoir été brillant, tandis que le Français a fait pire. Il est impliqué dans le penalty provoqué par Dodô (raté par Kean), a raté celui juste avant la pause, avant d’être expulsé en toute fin de match. Lui qui s’était déjà pris la tête avec son entraîneur, le cadet des frères Hernandez a encore raté l’occasion de se distinguer avec le brassard de capitaine. Mais ce n’est pas tout.

À l’issue du match, Paulo Fonseca ne cachait pas son agacement. Car selon lui, ce n’est ni Theo Hernandez, ni Tammy Abraham qui auraient dû tirer les deux penalties (ratés). «Les penalties ? Je ne veux rien dire. J’aime le football et je ne veux pas contribuer à ce cirque. Le football n’est pas comme ça, je ne veux pas en parler», a-t-il indiqué au diffuseur, avant de poursuivre en conférence de presse. «Je suis agacé. Notre tireur de penalty est Pulisic, je ne sais pas pourquoi les joueurs ont changé d’avis. Je lui ai parlé et je lui ai dit que cela ne devait pas se reproduire». Accusé de ne pas tenir son vestiaire quelques semaines seulement après son arrivée sur le banc rossonero et déjà annoncé sur la sellette, Fonseca a visiblement du mal à tenir ses troupes.