AC Milan : Paulo Fonseca joue déjà sa tête chez les Rossoneri

Arrivé cet été pour prendre la succession de Stefano Pioli après une saison ponctuée par des hauts et des bas, Paulo Fonseca posait ses valises à l’AC Milan avec l’objectif d’instaurer un vent de fraîcheur et de renouveau au projet sportif dirigé par Gerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic. Malgré un mercato marqué par les renforts de Strahinja Pavlović, Youssouf Fofana, Alvaro Morata, Tammy Abraham, Emerson Royal ou encore Álex Jiménez, les Rossoneri n’arrivent pas encore à trouver une recette efficace pour se montrer solides et réguliers dans ce début de saison. Après trois journées jouées, le club milanais court toujours après sa première victoire, n’a pris que deux points et campe ainsi à une triste 14ème place de Serie A. Mais au-delà de ce bilan comptable, c’est l’attitude générale et le jeu affiché qui inquiètent les tifosi puisque rien ne semble avoir véritablement changé : «Ce ne sont pas nos ambitions, rien ni personne ne peut se justifier du spectacle embarrassant montré lors des trois premiers matches. Il n’y a plus de circonstances atténuantes ni de paratonnerres pour personne, chacun doit assumer ses responsabilités, sans exception !», pouvons-nous lire dans le communiqué des ultras de la Curva Sud de San Siro.

Après les deux semaines de pause prévues pour la trêve nationale, l’équipe des Rossoneri revient pour donner un choc et un tournant déjà décisif à son début de championnat. Lors des trois premières sorties officielles, les hommes de Fonseca n’ont récolté que deux points, résultat de deux nuls (contre le Torino et la Lazio) et d’une défaite (contre Parme). Dans un environnement strict et historique comme celui de l’AC Milan, il faut immédiatement sortir de cette obscurité et faire marche arrière : «Je ne sais pas s’il y a une clé. Je continue avec la même passion, avec la même confiance en essayant de trouver des solutions aux problèmes que l’équipe a eu lors des trois premiers matchs. La clé est de se concentrer sur le travail, sur les solutions et sur les acteurs pour faire apprendre», a promis Paulo Fonseca en conférence de presse. Critiqué par Maurizio Sarri mais surtout la légende Zvonimir Boban, le natif de Nampula veut rester focus : «Je respecte toujours les opinions des autres, je pense que Boban et Sarri l’ont dit dans de la bonne manière constructive. Ce sont des opinions, mais c’est moi qui travaille avec les joueurs. Nous avons tous les mêmes idées, je dois suivre ce en quoi je crois, pas ce que disent les autres».

Des prochaines semaines décisives

Le calendrier à venir de l’AC Milan est coriace et représentera, peu importe le bilan final, un tournant décisif. Après la réception de Venise en Serie A ce weekend, les Lombards affronteront Liverpool en Ligue des Champions mardi soir, avant de jouer le Derby della Madonnina contre l’Inter la semaine prochaine : «les coachs dépendent des résultats. Je suis toujours sous pression, mais je reste concentré uniquement sur mon travail, il ne peut en être autrement. Si je me concentre sur ce qu’ils disent et écrivent. il devient difficile pour les autres de travailler. Nous devons tous nous améliorer», avait-il alors déclaré l’entraîneur portugais. Paulo Fonseca aura donc l’opportunité de trouver le remède au moment difficile que traverse l’équipe milanaise, même si le dernier mot appartiendra toujours au propriétaire Gerry Cardinale, qui sera présent ce samedi soir à San Siro pour assister au match. La décision finale reviendra donc toujours et seulement au numéro un de RedBird qui verra de près, de ses propres yeux, ce qu’il adviendra du Milan d’aujourd’hui et de demain. Sa volonté, compte tenu de la campagne de signatures réalisée et de l’extrême confiance accordée à Fonseca, reste de poursuivre le projet technique de l’entraîneur portugais.

L’ancien coach lusitanien de l’AS Roma et de Lille jouit de la confiance du conseil d’administration milanais, mais il est clair que les trois prochains matches sont fondamentaux à certains points de vue. Vaudrait mieux pour Paulo Fonseca et son staff de ne plus commettre d’autres erreurs, en termes de résultat et d’attitude. Le Portugais de 51 ans ne court donc pas de risque immédiat, mais sa situation sera en tout cas évaluée et examinée par les niveaux supérieurs de la direction milanaise s’il venait à faire basculer le Diavolo dans une crise totale. Surtout que l’objectif reste, comme chaque année, le Scudetto : «il est également important de le dire aux supporters. Quand nous sommes dans ce moment où nous n’avons aucun résultat, nous pouvons voir une équipe triste et sans confiance, mais ce que je vois chaque jour est une équipe qui croit, qui veut s’améliorer. C’est pour ça que je suis toujours confiant, ce sont les signaux que donnent les joueurs. Ensuite, il y a les résultats, mais je ne peux pas être négatif quand j’ai vu comment mes joueurs ont travaillé et la confiance qu’ils ont». L’AC Milan veut gagner à nouveau, à commencer par ce soir avec la réception de Venise, pour éviter un record historique qui n’a été atteint qu’une seule fois en 65 ans (lors de la saison 97/98) : rester vide de succès lors des quatre premières journées de championnat.