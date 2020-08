Arsenal change son head of football

En reconstruction après une saison faite de nombreux bas (8e place en Premier League, élimination prématurée en Ligue Europa par l'Olympiakos) et de quelques hauts (victoire en FA Cup et qualification pour la prochaine Ligue Europa), Arsenal s'est déjà montré actif sur le mercato. Outre l'arrivée prévue de William Saliba pour renforcer la défense, Willian a été transféré de Chelsea, hier. Alors que le mercato devrait se poursuivre ces prochaines semaines, malgré un plan social qui a conduit le club de Londres à se séparer de 55 employés, les Gunners réalisent aussi des transferts au sein de leur direction.

Arsenal annonce aujourd'hui dans un communiqué que le directeur du football (head of football) Raul Sanllehi (ex-FC Barcelone de 2002 à 2018) quitte le club et que Vinai Venkatesham, actuel directeur général, au club depuis 2010, occupera son poste à l'avenir. Principal protagoniste de l'arrivée de Neymar au FC Barcelone depuis Santos en 2013, Raul Sanllehi avait été, l'été dernier, à l'origine du mercato le plus onéreux de l'histoire d'Arsenal.

We are announcing today that head of football Raul Sanllehi is leaving the club and Vinai Venkatesham, our current managing director, will lead us going forward.