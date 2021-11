Newcastle : Marc Overmars va rester à l'Ajax

L'organigramme du nouveau Newcastle se précise. Si les Magpies ont officialisé ce lundi l'arrivée du jeune technicien anglais Eddie Howe en tant que manager de l'actuel 19ème de Premier League, le club du Tyneside doit encore se trouver un nouveau directeur sportif.

Selon les informations de The Athletic, ce ne sera en tout cas pas Marc Overmars. Le directeur du football à l'Ajax Amsterdam, qui connaît bien l'Angleterre pour y avoir évolué entre 1997 et 2000 sous les couleurs d'Arsenal, a décidé de rester aux Pays-Bas. Le dirigeant de 48 ans réalise un travail remarquable depuis plusieurs saisons avec l'Ajax, et cela devrait vraisemblablement continuer encore quelque temps.