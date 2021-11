Newcastle choisit Eddie Howe comme nouvel entraîneur

La suite après cette publicité

Une date qui restera à jamais dans l'histoire du club. Le 7 octobre dernier, Newcastle United passait sous pavillons saoudien suite au rachat par le Fonds d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF) pour environ 350 millions d'euros ! Depuis, les Magpies sont clairement passés dans une autre dimension et les grandes manœuvres ont déjà été amorcées. Si Amanda Staveley, la nouvelle présidente déléguée, et ses équipes travaillent déjà sur le prochain mercato, il fallait aussi chercher un nouvel entraîneur.

Dix-neuvième lorsque le PIF est arrivé, Newcastle a dû rapidement se séparer de Steve Bruce suite à des résultats insuffisants. Pour diriger l'équipe en attendant la perle rare, Graeme Jones a alors été propulsé sur le banc des Magpies. En coulisses, les dirigeants anglais ont alors multiplié les pistes, de Brendan Rodgers à Paulo Fonseca en passant par Zinedine Zidane, Lucien Favre, Erik ten Hag ou encore Unai Emery. Mais finalement, c'est une toute autre personne qui va prendre en main les pensionnaires de St James' Park.

Howe, premier entraîneur de Newcastle version saoudienne

Il y a quelques jours, les médias britanniques, tel que Sky Sports, affirmaient que Newcastle avait trouvé un accord avec Eddie Howe, sans poste depuis la fin de son aventure à Bournemouth à l'été 2020. Et le club anglais vient d'officialiser son arrivée via un communiqué : «Newcastle United est ravi de confirmer la nomination d'Eddie Howe en tant que nouvel entraîneur-chef du club avec un contrat jusqu'à l'été 2024. L'homme de 43 ans arrive dans le Tyneside après avoir quitté l'AFC Bournemouth l'été dernier, mettant ainsi fin à une longue affiliation avec les Cherries en tant que joueur et manager à succès..»

Comme l'expliquaient les médias outre-Manche, le technicien anglais de 43 ans a impressionné lors de son entretien le week-end dernier, notamment lors de sa présentation du club. Plus d'un an après sa dernière expérience sur un banc de touche, l'ancien défenseur central va donc revenir sur le devant de la scène. Et son retour au premier plan sera suivi de très près puisqu'il devient ainsi le premier coach de Newcastle version saoudienne. Et les attentes seront certainement très élevées...