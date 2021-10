Premier League : Newcastle United passe sous contrôle saoudien

Un long feuilleton s'achève ce jeudi. Après des mois de négociations entamées en 2020, Newcastle United change de propriétaire. Le club anglais, détenu depuis 14 ans par l'entrepreneur Mike Ashley, avec pas mal d'échecs et pas beaucoup de succès, passe sous pavillon saoudien moyennant 300 M£ (environ 350 M€). Toutes les parties sont désormais d'accord pour officialiser ce passage de témoin, comme l'a révélé un communiqué de la Premier League, rejointe quelques instants plus tard par les Magpies, actuels 19e du championnat d'Angleterre (toujours aucune victoire).

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



«La Premier League, le Newcastle United Football Club et St James Holdings Limited ont réglé aujourd'hui le différend concernant le rachat du club par le consortium de PIF, PCP Capital Partners, et RB Sports & Media. Après l'achèvement du test des propriétaires et des directeurs de la Premier League, le club a été vendu au consortium avec effet immédiat. Les litiges juridiques concernaient les entités qui seraient propriétaires et/ou auraient la capacité de contrôler le club après la prise de contrôle. Toutes les parties ont convenu que le règlement est nécessaire pour mettre fin à la longue incertitude des fans concernant la propriété du club.»

«La Premier League a désormais reçu des assurances juridiquement contraignantes que le Royaume d'Arabie saoudite ne contrôlera pas le Newcastle United Football Club. Toutes les parties sont heureuses d'avoir conclu ce processus qui donne certitude et clarté au Newcastle United Football Club et à ses fans», dévoilent la Premier League et les Magpies en ce jour, sur leur site internet respectif. Le club du nord de l'Angleterre s'apprête à changer de dimension sous la direction d'Amanda Staveley, la nouvelle présidente déléguée.

Une vente estimée à 350 M€

C'est elle qui a fait le lien entre les services de la Premier League, l'État anglais et le consortium saoudien, porté en majorité par la famille royale et notamment Mohammed ben Salmane, le prince héritier d'Arabie saoudite et vice-Premier ministre. Concrètement, c'est le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (FIP), l'un des fonds souverains les plus riches du monde, qui est désormais le nouveau propriétaire de Newcastle United. De quoi faire rêver les supporters, notamment lors du prochain mercato, mais aussi de faire grincer quelques dents.

Le contexte géopolitique est tendu autour de l'Arabie Saoudite. Longtemps, la Premier League a retardé ce dossier afin de ne pas voir un État ne respectant pas les droits de l'homme prendre le contrôle d'un de ses clubs (Amnesty International est même monté au créneau). Aussi, beIN Sports, groupe qatari diffuseur de la Premier League à l'international, notamment au Moyen-Orient, avait également fait pression pour stopper les négociations avec cet état voisin mais surtout ennemi.

L'Arabie Saoudite entre dans le jeu

Cet obstacle majeur à la vente de Newcastle est maintenant réglé car l'Arabie Saoudite a fait savoir à beIN Sports qu'elle allait lever l'interdiction de diffusion de la chaîne qatarie existant sur son territoire depuis 2017. Pour le bien des affaires, l'heure est désormais à la détente entre Riyad et Doha. Comme ses concurrents dans le Golfe Persique avec le PSG pour le Qatar, et Manchester City pour les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite aussi place ses pions sur l'échiquier mondial par le biais du football.

Son Excellence Yasir Al-Rumayyan, gouverneur du PIF, sera le président non exécutif de Newcastle United. Amanda Staveley, directrice générale de PCP Capital Partners, disposera d'un siège au conseil d'administration. Jamie Reuben sera également administrateur du Club, représentant RB Sports & Media.