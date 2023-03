Equipe de France : la belle renaissance de Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

L’Équipe de France a disputé sa dernière rencontre de la trêve internationale contre l’Irlande à Dublin. Après un premier succès probant face aux Pays-Bas vendredi dernier au Stade de France (4-0), les hommes de Didier Deschamps sont allés chercher une nouvelle victoire en terre irlandaise mais que ce fut difficile ! Après une première rencontre lors de laquelle les attaquants ont brillé à l’image du trio offensif tricolore démené face aux Bataves, cette fois-ci c’est le secteur défensif qui a montré l’étendue de ses qualités avec un Mike Maignan auteur d’une parade exceptionnelle notamment.

La renaissance de Benjamin Pavard

Si le gardien tricolore a brillé en fin de rencontre pour garder ses cages inviolées, comme lors de la dernière confrontation de l’Equipe de France contre les Pays-Bas finalement, Benjamin Pavard a lui aussi été au rendez-vous et a répondu avec brio, après une Coupe du Monde 2022 marquée par sa mise à l’écart du onze titulaire. Même si le latéral du Bayern Munich a manqué d’automatisme en début de rencontre avec ses coéquipiers du flanc droit, il a fait taire les critiques au retour des vestiaires en envoyant un pétard mouillé au fond des filets d’une frappe sublime qui est venue fracasser la barre transversale avant d’entrer.

Une frappe qui rappelle forcément celle que Benjamin Pavard avait envoyée face à l’Argentine lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Mais entretemps, le latéral tricolore a perdu sa place de titulaire au sein de la défense des Bleus et notamment lors la dernière édition du Mondial au Qatar. Le principal concerné est d’ailleurs revenu sur ses moments difficiles après la rencontre face à l’Irlande. «C’est vrai que la Coupe du Monde ne s’est pas passée comme je l’aurais souhaité mais j’étais la pour l’équipe et j’étais très content après chaque victoire. Je suis la pour le collectif, si le coach n’a pas fait appel à moi c’est qu’il a estimé qu’il y avait meilleur que moi. La j’ai eu l’opportunité de jouer, ça m’a réussi, j’ai marqué en plus» a notamment confié le défenseur tricolore.

Un état d’esprit irréprochable

De son côté, Didier Deschamps n’a pas cherché à éluder la question et s’est exprimé sur le retour en forme de Benjamin Pavard après la rencontre. «Il a eu un premier match très compliqué (à la Coupe du monde), et après il y a Jules Koundé qui a pris le relais et qui l’a gardé. Forcément Benjamin était titulaire les années précédentes, mais sur la compétition Jules a pris la place. Ce n’est pas pour autant qu’il est écarté, avec ce qu’il fait dans son club. (…) Il a l’expérience et tant mieux, je suis très content pour lui. C’est ce que je lui ai dit. Il a eu des périodes difficiles mais malgré sa déception personnelle il a toujours gardé le bon état d’esprit vis-à-vis du groupe. Même si je ne l’ai pas fait jouer pour qu’il marque ce but, c’est très bien» s’est réjoui le sélectionneur des Bleus avant de poursuivre sur l’action de grande classe de son défenseur.

«A travers sa belle interception et sa frappe qui est d’excellente qualité… Tant mieux pour lui. Il n’y a personne qui est écarté. Ils peuvent tous avoir des moments difficiles, à eux de réagir, notamment en club, c’est ce que je leur dis. Aujourd’hui, Benjamin en a profité, même si j’ai écourté la fin comme il avait déjà un carton jaune et un joueur vif entré en cours de match. C’est très bien pour lui et surtout pour le groupe.» Après ce premier rassemblement concluant marqué par l’avènement d’un nouveau cycle symbolisé par l’avènement de Mike Maignan mais aussi par le retour en forme des anciens incarné par cette ouverture du score de Benjamin Pavard, les joueurs de l’Equipe de France vont retrouver leur club respectif. Les Bleus se retrouveront en juin pour la suite des éliminatoires de l’Euro 2024 avec deux nouvelles rencontres au programme face à Gibraltar (le 16 juin) puis contre la Grèce (le 19 juin).