Naples veut piocher en Ligue 1

La suite après cette publicité

Le mandat de Rudi Garcia à Naples a officiellement commencé hier avec sa première conférence de presse, en compagnie de son président Aurelio de Laurentiis. L’occasion pour l’ancien entraîneur de Lille, l’OM ou l’OL, de charmer son auditoire, avec un italien impeccable et une volonté de se fondre dans le microcosme napolitain. « On va voir qui est certain de rester, qui peut partir. Je suis dans le football depuis longtemps, je sais qu’un joueur peut être vendu en cas d’offre qui ne se refuse pas », a-t-il notamment lâché, conscient que la superbe saison du Paoli, champion d’Italie, a éveillé de nombreux intérêts.

« Voyons si l’équipe est similaire à celle de l’année dernière, si c’est le cas, je ne changerai pas grand-chose. Mais je vais aussi apporter ma touche », a aussi dit Garcia, et sa touche pourrait clairement prendre l’accent de la Ligue 1. Selon nos informations, Kevin Danso est dans le viseur de Naples depuis déjà plusieurs semaines. Et la nomination de Rudi Garcia ne va rien y changer, bien au contraire. Comme l’assure Sky Italia, le défenseur autrichien du RC Lens est dans les petits papiers du nouvel entraîneur napolitain.

À lire

Naples : De Laurentiis fait une grande annonce pour la prolongation d’Osimhen

Un favori se dégage

On rappelle que le Napoli s’apprête à perdre son défenseur sud-coréen Kim Min-Jae, suivi par Manchester United et le Bayern Munich notamment. Selon nos informations, il a choisi de rejoindre la Bavière. Cela rapportera un beau chèque à De Laurentiis, qui sera réinvesti sur le mercato. Un autre homme est également très courtisé, c’est bien évidemment Victor Osimhen, meilleur buteur de Serie A. « On a un accord de principe pour une prolongation de deux ans, mais si une offre impossible à refuser pour la santé du club arrive, on l’évaluera », a exposé hier le président napolitain.

La suite après cette publicité

Pour le remplacer, Rudi Garcia souhaite de nouveau piocher en Ligue 1. Selon Sky Italia, le favori du coach français évolue à Lille et se nomme Jonathan David. Ce dernier dispose d’un bon de sortie de la part du LOSC, après 3 saisons passées dans le Nord. Naples pourrait être une destination de choix, avec une place de titulaire quasiment assurée. La touche de Rudi Garcia s’annonce clairement made in Ligue 1.