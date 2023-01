Mercato OL : Leeds fonce sur Tetê !

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais est sur tous les fronts. En cette fin de mercato, les pensionnaires du Groupama Stadium doivent gérer les sollicitations pour certains joueurs. Il y a Rayan Cherki (19 ans), qui fait chavirer le cœur du Paris Saint-Germain. Mais aussi Malo Gusto (19 ans), plutôt séduit à l’idée de rejoindre Chelsea. Mais hier, Jean-Michel Aulas a assuré sur Twitter que les deux jeunes talents issus du centre de formation resteront à Lyon. Du moins, jusqu’à la fin de l’exercice 2022-23. En revanche, la porte n’est pas fermée pour d’autres joueurs.

Après Karl Toko Ekambi, qui a été prêté hier au Stade Rennais, d’autres pourraient suivre à l’image de Romain Faivre, courtisé par Lorient. L’Olympique Lyonnais devra aussi gérer le cas de Tetê (22 ans). Arrivé en prêt en mars 2022 suite au conflit entre l’Ukraine et la Russie, le Brésilien, qui est la propriété du Shakhtar Donetsk, a brillé avec 2 buts et 5 assists en 11 apparitions toutes compétitions confondues. De quoi convaincre les Gones de poursuivre l’aventure avec lui. Le 1er juillet dernier, l’OL a donc annoncé qu’il était à nouveau prêté jusqu’en juin 2023, conformément au dispositif mis en place par la FIFA pour les étrangers du championnat ukrainien.

Mais l’ailier pourrait s’en aller avant cette date. En effet, Tetê est courtisé par plusieurs écuries cet hiver. Lundi, le Daily Mail a évoqué l’intérêt de Leicester City pour le footballeur auriverde. Le média britannique a aussi annoncé que Nottingham Forest et Everton étaient séduits par son profil. Ce vendredi, nos confrères de L’Equipe, eux, ont révélé que le Brésilien est dans le viseur de deux écuries anglaises et une autre au Brésil.

On peut donc dire que ça se bouscule pour le natif de Porto Alegre, auteur de 6 buts et 4 assists en 19 apparitions cette saison. Car d’après nos informations, Leeds pense aussi à Tetê, qui est absent de l’entrainement à Lyon ce matin. Quinzième de Premier League, l’écurie anglaise apprécie son profil et ses qualités de buteur et passeur. Un courtisan de plus pour Brésilien, qui avait avoué se concentrer uniquement sur le terrain le 30 décembre dernier lorsqu’il avait été questionné au sujet de son avenir. La donne va peut-être changer ces prochains jours, lui qui pourrait imiter ses compatriotes Bruno Guimarães (Newcastle) et Lucas Paqueta (West Ham) en faisant le grand saut vers la Premier League.