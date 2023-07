Barça : l’agence de Franck Kessié détruit Gerard Romero

Un an seulement après son arrivée au FC Barcelone, Franck Kessié est déjà annoncé sur le départ. Un avenir en Arabie saoudite a d’ailleurs été récemment évoqué pour le milieu de terrain ivoirien. Mais l’agence représentant l’ancien Rossonero a visiblement mal pris les dernières rumeurs lancées par le célèbre journaliste pro Barça, Gerard Romero. Et elle l’a fait savoir sur son compte officiel Instagram.

« Cher Gerard Romero, nous vous faisons remarquer pour la énième fois que vous avez publié des informations infondées concernant l’un de nos clients (Franck Kessié). Malgré nous, nous informons ceux qui nous suivent et surtout ceux qui vous suivent que vous n’avez jamais donné une seule fois des informations exactes concernant Kessié. Éthiquement, nous trouvons que c’est une façon totalement erronée de faire son travail. Veuillez donc cesser de publier des informations non fondées et trompeuses présentées comme des nouvelles concernant notre client », indique le communiqué.

