Ligue Europa Conférence : la Roma s'impose en finale face à Feyenoord !

À Tirana, dans la petite enceinte de l'Arena Kombëtare, l'AS Roma et Feyenoord, tombeur de l'OM en demi-finales, s'affrontaient pour la toute première finale de l'histoire de la Ligue Europa Conférence, nouvelle compétition. L'équipe italienne, emmenée par José Mourinho, espérait remporter la première Coupe d'Europe de son histoire. Pour ce match, le technicien portugais alignait évidemment son équipe type et pouvait même compter sur le retour de blessure d'Henrikh Mkhitaryan alors que Feyenoord alignait la même équipe que lors de ses matches face à l'OM.

En première période, les Romains affichaient un visage à l'image de leur saison en C4 : solide défensivement, bien en place avec quelques fulgurances devant. Sans pour autant inquiéter une équipe de Feyenoord peu inspirée offensivement également. Tout juste de retour de blessure, Henrikh Mkhitaryan, qui avait forcé son retour pour jouer cette finale, était contraint de céder sa place après 20 minutes de jeu. Le club de la Louve finissait par ouvrir le score grâce à l'homme de la compétition Nicolò Zaniolo. L'international italien de 22 ans ajustait parfaitement Bijlow qui manquait légèrement sa sortie (1-0, 32e). Un but qui avait le mérite de réveiller Feyenoord par la suite.

Nouveau trophée pour José Mourinho

Au retour des vestiaires, les hommes d'Arne Slot revenaient avec de meilleures intentions et le montraient immédiatement. Quelques secondes après le coup d'envoi, les Néerlandais touchaient le poteau avant de voir Rui Patricio renvoyer miraculeusement une puissante frappe de Til (46e). Le gardien en grande forme gardait les siens en vie dans la foulée avec une nouvelle parade phénoménale en renvoyant sur la barre une frappe surpuissante de Malacia (49e). De précieux arrêts quand son équipe en avait le plus besoin, car dans le second acte, la Roma n'a quasiment fait que subir le jeu et les attaquants de la formation néerlandaise manquaient à chaque fois de précision dans le dernier geste.

Et plus le temps passait, plus la bande à José Mourinho reculait pour verrouiller totalement la rencontre et conserver ce précieux avantage. Dans un style propre au Special One, la Roma finissait par conserver cette avance jusqu'au bout et donc s'imposait dans ce match pour remporter la première C4 de l'histoire. La première Coupe d'Europe de l'histoire de la formation italienne également. De son côté, après avoir remporté la C1 avec Porto et l'Inter Milan, puis la C3 avec Manchester United et Porto, José Mourinho remporte donc la C4 avec la Roma. Le 5eme trophée européen de sa carrière, son 28eme au total. Et la ville romaine qui attendait un trophée depuis très longtemps va pouvoir célébrer jusqu'au bout de la nuit (ou de la semaine) au vu de l'explosion de joie des supporters au coup de sifflet final.