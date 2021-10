MU : prolongation en vue pour Harry Maguire

Alors qu'il a déjà signé un bail de six ans lors de son arrivée en 2019 contre 94 millions d'euros en provenance de Leicester, le défenseur central de Manchester United Harry Maguire pourrait bien se voir récompenser d'un prolongation de contrat, à en croire le Mirror. Une prolongation en plus à gérer pour la direction mancunienne, qui souhaite également boucler les dossiers contractuels de plusieurs joueurs, dont les milieux de terrain Paul Pogba et Bruno Fernandes.

Ce nouveau contrat devrait l'amener au même statut que les deux nouvelles recrues des Red Devils, en les personnes de Jadon Sancho et son compère en défense centrale Raphaël Varane. L'international anglais semble mériter la prolongation, lui qui n'a raté que 4 matches de Premier League lors de ses deux premières saisons à Manchester. Son début de saison 2021/22 est plus compliqué en raison de blessures au mollet, l'ayant d'ailleurs empêché de participer au dernier rassemblement des Three Lions.