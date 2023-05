Mercato PSG : une porte de sortie en or s’offre à Carlos Soler

La suite après cette publicité

Une colonie espagnole. Cette saison, le vestiaire du Paris Saint-Germain a accueilli de nouveaux éléments ibériques au sein de son effectif, qui comptait déjà sur Sergio Ramos, Juan Bernat et le malheureux Sergio Rico. En effet, Fabian Ruiz et Carlos Soler ont rejoint la capitale française l’été dernier. Pour le dernier nommé, son arrivée a été une surprise. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ont profité de sa situation contractuelle avantageuse pour le déloger de Valence.

Une saison et puis s’en va ?

Mais cette idée, plutôt intéressante sur le papier, n’a pas vraiment porté ses fruits. L’Espagnol n’a pas su s’imposer au sein du PSG, où le duo Galtier-Campos s’est entretenu à plusieurs reprises avec lui pour tenter de lui donner confiance et de le relancer. Auteur de 6 buts et 3 assists en 34 apparitions toutes compétitions confondues, dont 18 en tant que titulaire, il a eu quelques rares coups d’éclat. Mais globalement, il a été décevant. Malgré cela, il souhaite continuer au PSG.

À lire

PSG : Carlos Soler très clair concernant son avenir

C’est ce qu’a récemment affirmé L’Equipe, qui a précisé qu’il veut convaincre la direction de miser sur lui. Mais les têtes pensantes parisiennes ne sont pas forcément de cet avis. En effet, Luis Campos et ses équipes ne sont pas contre lui ouvrir la porte cet été 2023, un an seulement après sa signature. Et un club est déjà prêt à le relancer. AS explique que l’Atlético de Madrid suit son cas de près. Ce n’est pas la première fois que l’intérêt des Colchoneros est révélé.

La suite après cette publicité

L’Atlético pense à un prêt

Les Madrilènes pensaient déjà lui il y a un an avant qu’il rejoigne le PSG jusqu’en 2027. Il y a un mois, un retour de flamme a été évoqué. Il est confirmé ce lundi par AS, qui assure que son profil plaît toujours autant à Diego Simeone et la direction sportive. Ces derniers devraient se réunir la semaine prochain pour établir le plan de bataille pour le mercato et la saison prochaine. Le dossier Soler sera notamment au centre des discussions.

Malgré des moyens limités, l’Atlético a bon espoir. La publication ibérique révèle qu’un prêt avec option d’achat pourrait être accepté par Paris. C’est en tout cas ce que les Colchoneros veulent proposer, eux qui souhaitent avoir du sang neuf dans l’entrejeu et sur les côtés puisque plusieurs éléments peuvent potentiellement changer d’air cet été. AS cite les noms de Saul, Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar et Yannick Ferreira Carrasco. La piste Soler est donc loin d’être oubliée à Madrid. Une belle porte de sortie pour un élément qui a déçu le PSG.