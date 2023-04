PSG : Carlos Soler très clair concernant son avenir

La suite après cette publicité

Carlos Soler vit une saison bien compliquée au Paris Saint-Germain cette saison. Titulaire face à Angers, le milieu de terrain espagnol n’a pas pesé sur la rencontre et Christophe Galtier a préféré faire rentrer Marco Verratti à l’aube de la dernière demi-heure de la partie. Malgré cet aveux de faiblesse, le joueur de 26 ans n’a pas dit son dernier mot. Auteur de sept réalisations et quatre passes décisives avec le club parisien, l’Espagnol compte bien s’imposer dans la capitale française.

En effet, Carlos Soler se dit très heureux à Paris en privé et souhaite rester la saison prochaine comme le rapporte nos confrères de L’Equipe. Le milieu de terrain espagnol ne considèrerait pas vivre une saison délicate avec le Paris Saint-Germain malgré ses statistiques faméliques et une saison plus que contrastée avec le club parisien. Néanmoins, le joueur devra convaincre sa direction de le garder et il ne lui reste plus que six rencontres de Ligue 1 pour inverser la tendance. Affaire à suivre donc…

