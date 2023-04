PSG : la nouvelle prestation cataclysmique de Carlos Soler !

La suite après cette publicité

Le PSG peut remercier Kylian Mbappé. Certainement pas Carlos Soler. Titularisé dans l’entrejeu parisien en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, l’ancien milieu de terrain de Valence a, en effet, livré une prestation cauchemardesque. Pour illustrer cette copie immonde, il suffit de se pencher sur sa ligne statistique à la fin de la première période. 29 ballons touchés, 15 passes réussies seulement. Aucun duel remporté, aucun tir et 11 ballons perdus ! Trop souvent décevant, Soler ne fait clairement plus l’unanimité et la gestion de son entraîneur interroge. Remplaçant au coup d’envoi, Warren Zaïre-Emery n’est ainsi rentré qu’à la 88e de jeu, observant les pauvres minutes réalisées par son coéquipier. De quoi provoquer la gronde des supporters, déboussolés par les choix de Christophe Galtier.

Finalement remplacé par Marco Verratti à l’heure de jeu, l’Espagnol a une nouvelle prouvé toutes ses difficultés à s’acclimater au rythme de la Ligue 1 et au niveau du collectif parisien. Invisible et incapable d’apporter le danger, Soler s’est également distingué par un manque de mordant certain dans l’impact, et ce face à la lanterne rouge de notre championnat. A noter, à ce titre, qu’en 17 minutes de jeu, Marco Verratti a touché plus de ballons (41) que Carlos Soler (40) en 62 minutes… Symbole de la fragilité parisienne aperçue en terres angevines, le milieu de 26 ans, crédité d’un 4 par notre rédaction, a ainsi manqué une nouvelle occasion de montrer ses capacités aux yeux de Christophe Galtier et des supporters parisiens.

À lire

Angers-PSG : Christophe Galtier s’agace de la fin de match

Le cauchemar se poursuit pour Carlos Soler !

«Est-ce qu’il y a de l’usure mentale, avec des joueurs à plus de 50 matchs ce soir ? Le plan physique compte. Mais les joueurs vont bien selon les marqueurs dont on dispose. Il peut y avoir ça, le fait de vouloir gérer le résultat… Mais au contraire, on doit avoir du plaisir, avoir envie de jouer. On doit prendre plus de plaisir. Les joueurs qui jouent doivent montrer un autre visage», pestait d’ailleurs Galtier en conférence de presse. Carlos Soler est évidemment concerné par cette sortie amère. De quoi sceller son avenir lors du prochain mercato ? Rien n’est moins sûr… Recruté contre 18 millions d’euros en septembre dernier, l’intéressé aurait en effet l’intention de poursuivre l’aventure parisienne afin de prouver à ses détracteurs qu’il peut s’imposer.

La suite après cette publicité

Une information dévoilée le mois dernier par le quotidien espagnol Mundo Deportivo. Bien décidées à retrouver des couleurs sur la scène européenne, les hautes sphères parisiennes devraient malgré tout pousser pour un départ cet été. Récemment, Le Parisien indiquait d’ailleurs que l’international espagnol (14 sélections, 4 buts) pourrait quitter le club de la capitale dès la prochaine fenêtre estivale. Pour rebattre les cartes, Carlos Soler a désormais 6 journées de Ligue 1. Le temps presse et le défi semble immense… Infaisable pour certains et il est malheureusement difficile de trouver des arguments pour contredire les plus sceptiques…