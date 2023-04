Angers-PSG : Christophe Galtier s’agace de la fin de match

Auteur d’un match suffisant à Angers, le Paris Saint-Germain s’est offert trois points précieux dans la course au titre. Avec provisoirement onze points d’avance, les hommes de Christophe Galtier se dirigent tout droit vers le titre de Champion de France, à six journées de la fin. Mais Christophe Galtier a surtout a pointé du doigt le manque de maîtrise de la fin du match, après l’égalisation de Thioub, en fin de partie (2-1). Un scénario qui arrive trop souvent selon lui.

La suite après cette publicité

«Il y a de la frustration, on l’emporte, on est en tête, mais on ne peut pas se permettre de ne jouer qu’une mi-temps. Angers s’est montré dangereux, on était dans la conservation de balle, pas dans la percussion. Il y a surement de la fatigue, mais c’est insuffisant. On en a parlé de ce problème-là, avant le match. On doit montrer un autre visage après la pause, c’est insuffisant. Le titre n’est pas acquis, on verra dimanche soir au niveau des points. Il reste six matches, je les prépare pour qu’on montre un autre visage», a-t-il assuré, avant d’évoquer sa situation personnelle. «Je ne suis pas sur ma propre personne, je regarde l’équipe et je veux aller chercher le onzième titre, je fais abstraction de ce qu’il y a autour de moi».

À lire

PSG : Juan Bernat ouvre la porte à un départ cet été