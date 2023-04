Angers-PSG : les notes du match

Les victoires à Nice et face à Lens ont permis d’apaiser un contexte très tendu autour du PSG et surtout de son entraîneur, Christophe Galtier. Ce déplacement à Angers apparaissait comme une formalité, qui devait confirmer le rebond observé depuis deux semaines. Toujours sans Neymar, Kimpembe et Mukiele, le leader du championnat présentait son onze du moment avec Messi associé à Mbappé devant, et Soler préféré à Verratti, qui revenait de blessure.

On a pourtant bien failli avoir une surprise dès la 5e minute lorsque Niane a échappé à la vigilance de Ramos. Seulement, l’attaquant a mal joué le coup et échoué face à Donnarumma (5e). Mal lui en a pris puisque sur l’action suivante, le PSG ouvrait déjà la marque, œuvre de Mbappé après cette ouverture de Messi et la remise de Bernat (0-1, 9e). La soirée débutait mal pour le SCO, qui peut d’ores et déjà être condamné à la Ligue 2 à l’issue de cette 32e journée.

Un doublé de Mbappé et c’est tout

La lanterne rouge avait le plus grand mal à résister aux assauts pourtant peu nombreux. En deux passes et un long ballon de Messi dans le dos de la défense, Mbappé inscrivait un doublé (0-2, 26e), marquant au passage son 22e but en Ligue 1 cette saison pour creuser l’écart en tête du classement des buteurs. À part ce tir de Messi (38e), il n’y avait plus grand-chose à se mettre sous la dent. Pas vraiment plus en seconde période non plus, où les champions de France en titre ont maîtrisé leur sujet.

Ils se contentaient surtout d’avoir la main mise sur le ballon, ou de faire le dos rond lors des rares moments chauds. Les Parisiens en ont d’ailleurs profité pour afficher une certaine solidarité, ce qui ne s’est pas toujours vu cette saison. Il y a bien eu cette frappe hors cadre d’Hakimi (54e) et cet arrêt de Bernardoni sur cette tentative flottante de Mbappé (74e) mais c’est tout. Le PSG finissait même par déjouer un peu à l’approche des dernières minutes.

Ils n’attaquaient plus ou si peu et offraient un peu de répit aux Angevins, lesquels réduisaient même le score sur ce nouveau centre de Valery sur la tête de Sima, qui déviait le cuir pour la reprise de Thioub, étrangement seul (1-2, 88e). Un léger accroc de fin de match finalement sans grande conséquence si ce n’est de terminer une nouvelle rencontre sans conserver sa cage inviolée. Sans forcer, le PSG s’impose 2-1 à Angers et en profite pour prendre 11 points d’avance sur l’OM.

L’homme du match

Mbappé (7,5) : un peu moins en vue avec le PSG depuis la dernière trêve internationale, Mbappé a annoncé son retour pour la fin de saison. Déjà auteur d’un gros match contre Lens, la semaine dernière, l’attaquant parisien s’est montré décisif ce vendredi. D’abord buteur pour l’ouverture du score, il s’est joué de Bernardoni pour s’offrir un doublé. Beaucoup recherché, il a combiné avec Hakimi et Messi. Mbappé était proche du triplé en fin de match, mais le portier angevin l’a privé du coup du chapeau (78e).

Angers SCO

- Bernardoni (4) : l’ancien international espoir a, comme souvent cette saison, été abandonné par sa défense d’entrée. Battu par Mbappé dès la 10e minute de jeu où il est difficilement blâmable, il a de nouveau dû s’incliner après avoir été dribblé par le Français (38e). Il réalise néanmoins une jolie parade sur une frappe de Messi (38e), puis de Mbappé (75e).

- Valery (6) : l’une des belles satisfactions de cette soirée angevine malgré le résultat. Auteur de plusieurs interventions soignées, que ce soit sur Mbappé (2e, 82e, 83e) ou même Messi (21e), le néo-international tunisien a également arpenté son couloir lorsque le jeu le réclamait. Il a en revanche souvent manqué de relais, à l’image de ses centres dans la bonne zone, mais sans preneur (54e, 86e). Il aura fallu attendre la 87e minute pour le voir être récompensé par le but de Thioub dont il est à l’origine.

- Camara (3) : une soirée cauchemardesque pour l’ancien joueur du PFC. Complètement à la ramasse sur le deuxième but de Mbappé qu’il ne fait que constater (26e), il a également semblé à la limite sur ses interventions. On mettra tout de même en relief son jeune âge (19 ans) dans un contexte aussi chaotique. Remplacé par Thioub (69e), remuant et récompensé par un but où il sent bien l’action (87e).

- Houtondji (4) : comme ses deux collègues Camara et Bamba, le défenseur béninois s’est noyé dans un verre d’eau ce soir, mais à un degré moindre. Face aux appels tranchants de Mbappé, il a tiré la langue en permanence même lorsqu’il partait avec un train d’avance. Sur le deuxième but du Français, il est d’ailleurs sur la photo de famille et ne fait que constater les dégâts (27e). Quelques bons jaillissements (43e, 49e, 84e).

- Bamba (3) : l’ancien Dijonnais a déroulé le tapis rouge d’entrée à Mbappé. Sur le premier but du Français, son placement hasardeux remet Bernat en jeu (10e). Pourtant, il avait préalablement bien démarré la rencontre avec une belle intervention (3e). La fébrilité a également souvent rejailli sur ses transmissions. Une rencontre à oublier.

- Kalumba (5,5) : titularisé pour la quatrième fois consécutive en Ligue 1, l’explosif latéral gauche de 18 ans s’est montré entreprenant. Dans son couloir qu’il a souvent sillonné, il a pu étaler ses qualités de contre-attaquant en défiant Hakimi et en obtenant plusieurs fautes dangereuses. Il n’a pas non plus eu peur d’aller chercher le Marocain haut sur le terrain, même s’il a parfois souffert face à ses montées. Beaucoup d’insouciance et de qualités à affermir.

- Abdelli (6) : pro-actif dans l’entrejeu, le capitaine angevin a livré une prestation encourageante. Très généreux dans les efforts, il a également été l’auteur de plusieurs belles inspirations techniques (12e, 20e). Il réalise un retour autoritaire devant Messi (25e), puis un deuxième (43e). Une belle frappe, mais trop centrale pour inquiéter Donnarumma (48e), puis un bon centre sur la tête de Hunou (56e). Difficile de l’imaginer glisser en Ligue 2 la saison prochaine.

- Mendy (4) : le joueur formé à Nantes s’est essentiellement attelé à ses tâches défensives, même s’il aurait pu se muer en passeur décisif très tôt après un service étoilé pour Niane (5e). Si sa qualité technique n’est un secret pour personne, il l’a trop peu manifestée et aurait parfois pu tenter d’apporter le surnombre. On ne peut pas lui reprocher sa volonté d’apporter de la verticalité par ses passes constamment vers l’avant.

- Hunou (3) : l’ancien Rennais n’a jamais été dans le ton de la rencontre. Englué dans la densité parisienne, il a peiné à exister et n’a jamais bonifié le peu de ballons qu’il a eus à jouer. Des imprécisions techniques comme sur sa tentative de frappe en talonnade où il s’emmêle les pinceaux (47e). Il n’est en revanche pas loin de tromper le gardien italien sur une tête finalement trop croisée (55e).

- Bahoya (4,5) : titularisé pour la première fois de sa carrière en Ligue 1, le jeune attaquant de 17 ans s’est montré décomplexé. Percutant avec le ballon, il n’a jamais eu peur de fixer son vis-à-vis pour apporter de l’incertitude même s’il a parfois été brouillon. Le contexte émotionnel et son manque d’expérience ont d’ailleurs parfois influé sur ses choix, comme sur sa perte de balle menant au deuxième but de Mbappé (25e). Moins en vue au retour des vestiaires, il a été remplacé par Taibi (87e).

- Niane (3) : l’international sénégalais aurait pu lancer les hostilités très tôt après une mise sur orbite de Mendy, mais n’a pas assez ouvert son pied devant Donnarumma (5e). Il s’est ensuite effacé et n’a fait que subir la loi de Ramos dans les duels. Beaucoup de courses pour gêner la relance parisienne, mais souvent dans le vide. Il a également affiché beaucoup de déchet. Remplacé par Sima (69e), remuant mais auteur de choix discutables à l’image de son trois contre un où il opte pour l’option en solitaire (75e). Il est passeur décisif pour Thioub sur une remise intelligente (87e).

Paris Saint-Germain