Mercato : l’Atlético de Madrid veut débarrasser le PSG d’un indésirable

L’été va être animé à Paris. Le club de la capitale s’apprête à réaliser une petite révolution dans son effectif. Logiquement, de nombreux joueurs sont menacés, à commencer par ceux qui n’ont pas été vraiment performants cette saison. C’est le cas de joueurs comme Renato Sanches, Carlos Soler, Hugo Ekitike ou même Neymar. Et ça tombe bien, l’Atlético de Madrid s’intéresse à l’un d’entre eux.

Selon OKDiario, Soler a ainsi été proposé à l’Atlético de Madrid. Et l’intérêt est réciproque, puisque les Colchoneros apprécient beaucoup l’international espagnol. L’été dernier, Diego Simeone voulait déjà l’enrôler, mais Paris avait battu les Colchoneros dans ce dossier. Les Madrilènes pourraient revenir à la charge lors du mercato estival 2023 donc.

Est-il chaud pour partir ?

Récemment, le journal L’Equipe dévoilait que le joueur formé à Valence n’a aucune intention de quitter Paris. Plutôt à l’aise à Paris et dans le vestiaire du club francilien, il n’est pas pressé de partir et semble satisfait de son rôle, peu touché par les critiques des supporters parisiens qui en attendaient bien plus.

Cette saison, il a disputé 21 rencontres de Ligue 1 (13 titularisations), avec 3 buts et 2 passes décisives au compteur. Mais en Espagne, il conserve une très belle cote et le club de la capitale pourrait en profiter pour réaliser une belle vente cet été. Avis à l’Atlético, et aux autres intéressés…