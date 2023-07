Le Stade Rennais blinde Lorenz Assignon

Le Stade Rennais est sur tous les fronts. Après avoir annoncé l’arrivée de Ludovic Blas hier, le club breton vient d’officialiser la prolongation de contrat de Lorenz Assignon, qui va plus que jamais profiter du départ du Malien Hamari Traoré pour se faire une place de choix.

«Le latéral droit a ajouté ce jour deux années supplémentaires à son contrat. Le SRFC et le numéro 22 sont liés jusqu’en 2027. Rennais depuis 2015 où il est arrivé en provenance du pôle espoirs de Châteauroux, le natif de Grasse a prolongé son aventure en Rouge et Noir. Professionnel depuis 2020, le latéral droit a pris part à 44 matchs avec son club formateur, et a inscrit un but qui restera dans les annales puisqu’il a été élu il y a quelques jours plus belle réalisation de l’Europa League 22/23». L’aventure continue !

