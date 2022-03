LdC : Neymar évoque la finale à Paris

Auparavant prévue à Saint-Pétersbourg au sein de la Gazprom Arena du Zenit, la finale de la Ligue des Champions 2021/2022 aura lieu à Paris au Stade de France. Une affiche déplacée en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En conférence de presse à la veille de son match contre le Real Madrid, Neymar a évoqué cette perspective d'une finale "quasi" à domicile.

Une délocalisation qui booste encore plus le Brésilien : «on a une grande équipe, un grand effectif avec des qualités. La finale est à Paris et c'est incroyable pour nous. Cela nous donne encore plus envie d'arriver en finale, plus que jamais. Mais on doit commencer dès mercredi. Cela fait longtemps que l'on travaille et mercredi c'est une étape vers notre objectif.»

