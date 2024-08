L’OM connaît le prix à payer pour Jonathan Rowe

Toujours à la recherche d’un renfort offensif et dans l’attente concernant les dossiers Nketiah, Wahi et Moukoko, l’Olympique Marseille multiplie les pistes en Angleterre et s’intéresse désormais à Jonathan Rowe. Si la presse britannique a fait état d’un intérêt pour l’international U21 anglais, nous évoquions plus tôt dans la journée que l’OM était entré en discussion avec Norwich pour trouver un accord.

Compte de l’intérêt grandissant autour de sa pépite, notamment parce que Leeds United lorgne également Jonathan Rowe (12 buts et 2 passes décisives en 32 matchs de Championship la saison dernière) en vue de pallier le départ de Crysencio Summerville pour West Ham, Norwich City a décidé de fixer un prix de départ à hauteur de 17 M€.