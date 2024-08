L’OM s’intéresse à Jonathan Rowe

L’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour son secteur offensif. Après Greenwood et Carboni, il cherche d’autres attaquants, avec les dossiers Nketiah, Wahi ou encore Moukoko. Un autre nom est évoqué par la presse anglaise ce vendredi. Ainsi, l’OM s’intéresserait à Jonathan Rowe, jeune ailier anglais âgé de 21 ans. Un intérêt que nous pouvons vous confirmer.

La suite après cette publicité

The Sun va plus loin en évoquant un accord aux alentours de 10 M€ déjà en place entre Norwich, le club auquel appartient Rowe, et l’OM. Selon nos informations, ce n’est pas encore le cas. Si l’OM a bien coché le nom de ce joueur très prometteur, il n’a pas encore trouvé un terrain d’entente avec Norwich.

À lire

Alexis Sanchez annonce son départ de l’Inter

L’OM vient concurrencer Leeds

D’ailleurs, Jonathan Rowe était cité, ces dernières semaines, comme très proche de Leeds. Le club qui évolue, comme Norwich, en deuxième division anglaise, est en effet à la recherche d’un successeur à Crysencio Summerville, parti à West Ham. Il semblerait que l’intrusion de l’OM dans ce dossier ait changé la donne.

La suite après cette publicité

Jonathan Rowe a inscrit 12 buts en Championship la saison passée, pour 25 titularisations. Il compte deux sélections avec les Espoirs anglais et est considéré comme un futur bon joueur de l’autre côté de la Manche. L’été dernier, l’OM n’avait pas hésité à piocher dans l’antichambre de la Premier League, avec Iliman N’Diaye et Ismaïla Sarr.