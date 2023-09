OL : John Textor explique le choix Grosso

La suite après cette publicité

Avant de nommer Fabio Grosso à la tête de l’Olympique Lyonnais, John Textor a tâté le terrain avec plusieurs autres techniciens. Graham Potter, Gennaro Gattuso ou encore Oliver Glasner ont ainsi été annoncés sur le banc rhodanien bien avant l’arrivée de l’ancien latéral gauche. Mais John Textor assure que le timing évoqué par les médias n’avait rien à voir avec la réalité.

« Pour Grosso, je le connais comme joueur depuis des années. C’était un candidat dès le départ. En ce qui concerne le processus, sur la couverture médiatique de nos premiers choix, il y avait des choses qui n’étaient pas vraiment exactes. Dès le départ, je savais que je voulais parler à plusieurs candidats et savoir qui allait matcher avec notre projet. Je parlais de la vie, des ambitions. D’autres rendez-vous étaient plus techniques. Mais il ne faut pas croire que l’ordre des rendez-vous disait quelque chose. On aime à penser qu’un coach va peut-être rester cinq à sept ans. Ça a rarement lieu, mais c’était important de voir plusieurs coaches potentiels avant de prendre une décision. Mais quand j’ai vu Grosso, c’était évident, la décision était facile. Je me suis senti en confiance, j’ai vu qu’il allait pouvoir résister à la pression, qu’il n’y aura aucun moment difficile pour lui. L’année dernière, j’ai vu sa façon de s’adapter au style des joueurs en deuxième division italienne. C’est un entraîneur moderne. Beaucoup de contre-attaque, un football excitant, très solide en défense et en même temps beaucoup d’occasions en attaque. Je me sens béni de l’avoir trouvé », a-t-il confié en conférence de presse.