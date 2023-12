MU : du poulet cru servi, des gens malades, une enquête menée

Outre les performances d’André Onana, les critiques de Roy Keane et l’élimination prématurée en Ligue des Champions qui se profilent, Manchester United est également occupé… en cuisine. Selon The Athletic, le club anglais fait l’objet d’une enquête du Trafford Council après que plusieurs personnes ont affirmé qu’elles étaient tombées malades après avoir reçu du poulet cru lors d’un événement organisé à Old Trafford.

Les Red Devils mènent également une enquête interne après de nombreuses plaintes. Et pour cause, des invités ayant assisté à un événement organisé au stade du club ces derniers mois, ont pointé du doigt la cuisine mancunienne. De nombreuses personnes auraient fait une intoxication alimentaire après avoir mangé du poulet cru. Diarrhée, fièvre, crampes d’estomac, nausées, vomissements… ces derniers se plaignent de plusieurs symptômes. Pour rappel, la salmonelle, une infection associée au poulet cru, peut entraîner une hospitalisation. Une ligne de plus à rajouter à la drôle de saison que vivent les Red Devils.