MU : la catastrophe financière en cas d’élimination en LDC

Manchester United n’avait sans doute pas prévu un tel scénario. Quatrième et bon dernier du groupe A, derrière le Bayern Munich, Copenhague et Galatasaray, l’équipe d’Erik ten Hag n’a pas son destin en main, surtout après le nul face aux Turcs mercredi (3-3). Les Red Devils devront battre les Bavarois lors de l’ultime journée tout en espérant un nul entre les coéquipiers d’Hakim Ziyech et les Danois. L’optimisme n’est pas des plus sincère, alors que les Anglais pourraient subir de lourdes conséquences financières en cas d’élimination prématurée en Ligue des Champions. Dans un long papier, The Athletic explique que Manchester United pourrait s’asseoir sur beaucoup, beaucoup d’argent. En C1, plus un club va loin, plus il renfloue les caisses. Ainsi, si les Red Devils sortaient des poules, ils remporteraient déjà 9,6 M€. 10,6 M€ supplémentaires en allant en 1/4, tandis qu’une place en 1/2 vaut 12,5 M€. Sans parler d’une finale, estimée à 15,5 M€. Autant dire que cet argent, ils ne l’auront probablement pas.

La suite après cette publicité

Jusqu’à présent, le club mancunien n’a gagné "que" 3,73 M€, en 5 journées de LDC. Si les Anglais se referont avec leur coefficient FIFA (11e) et empocheront 12,5 M€ grâce à cela, une élimination dès les poules serait catastrophique au niveau du fair-play financier (FFP). The Athletic rapporte que les revenus supplémentaires dont United manquerait nuiraient à sa quête de conformité en termes de bénéfices engendrés et de stabilité financière (P&S test). Cette dernière règle stipule que les clubs sont autorisés à perdre un maximum de 105 millions de livres sterling sur 3 ans, mais seulement si jusqu’à 90 millions de livres sterling sont couverts par les apports en fonds propres des propriétaires. Hélas, les pertes mancuniennes sont d’ores et déjà énormes (150 millions de livres sterling en 2021/22 par exemple) et les gains prévus en Ligue des Champions ne devraient pas leur permettre de se rassurer économiquement. Parmi les conséquences d’un tel manque à gagner : le mercato hivernal. Erik ten Hag et les siens pourraient être forcés de recruter à bas prix, voire de ne recruter qu’à l’aide de prêts. L’an dernier, MU était à peu près dans la même situation et avait dû faire confiance à Wout Weghorst et Marcel Sabitzer… deux échecs. Le mardi 12 décembre prochain vaut cher.