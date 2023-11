Man Utd : Bruno Fernandes allume ses coéquipiers

Cruelle désillusion pour Manchester United en Turquie. Pensant s’être mis définitivement à l’abri en menant par deux buts d’écart dès la 18e minute avant de faire une nouvelle fois la différence au retour des vestiaires, le club mancunien a finalement été accroché par Galatasaray (3-3) dans une rencontre au scénario rocambolesque. Avec ce résultat, les Red Devils restent scotchés à la dernière place du Groupe A et hypothèquent leurs chances de se qualifier pour le tour suivant. Logiquement, la frustration était grande dans les rangs britanniques, à l’image de Bruno Fernandes. Exaspéré par la tournure des événements, le Portugais a poussé un coup de gueule contre ses partenaires à l’issue du match face aux Stambouliotes.

«Nous avons encaissé de très mauvais buts. Nous devons prendre le contrôle de la situation dans chacun d’entre eux. Nous avons dominé le match à deux reprises et nous avons eu beaucoup trop d’occasions pour sceller la rencontre. Nous n’avons pas été assez cliniques», a dégainé l’international lusitanien, en référence au nombre de tirs non convertis par les Red Devils (18 tirs, 4 cadrés) avant de poursuivre. «Mais ce que nous avons fait en Ligue des champions n’est pas suffisant. Ce n’est pas le premier match comme celui-ci. Nous devons sécuriser le résultat. Nous devons comprendre que dans ce type de matchs et d’étapes, nous devons être assez intelligents et mieux gérer le jeu. Tout le monde doit se mobiliser et assumer la responsabilité de ses propres erreurs. Maintenant, nous ne dépendons plus de nous-mêmes», a-t-il fini par conclure devant la presse.