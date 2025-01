La short-list XXL de Naples pour l’après-Khvicha Kvaratskhelia

L’été dernier, le Napoli a ouvert la porte à un départ de Victor Osimhen. Annoncé à Chelsea ou encore au Paris Saint-Germain, le buteur originaire du Nigéria était resté chez les Partenopei une fois le mercato terminé en Italie. Mis à l’écart, il avait finalement trouvé un point de chute en Turquie, où le marché était ouvert plus longtemps en septembre. Il a donc été envoyé en prêt du côté de Galatasaray. Ce qui a fait les affaires des Napolitains, qui avaient déjà accueilli son remplaçant en la personne de Romelu Lukaku. Un attaquant qui a souvent collaboré avec le nouveau coach, Antonio Conte. C’est d’ailleurs le technicien italien qui a poussé pour recruter le Belge de 31 ans, auteur de 7 buts et de 7 assists en 20 apparitions toutes compétitions confondues lors de cet exercice 2024-25.

La suite après cette publicité

Cet hiver, Naples s’apprête à perdre un nouveau joueur important, en la personne de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien a été un atout précieux pour son club durant plusieurs saisons. Cette année, "Kvara", qui a été blessé en décembre et en ce début d’année, a été utilisé à 19 reprises toutes compétitions confondues. Le temps de marquer 5 buts et de délivrer 3 assists. Tout cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain et à Luis Enrique, qui suivent le joueur depuis des mois. L’Asturien avait fait de lui sa priorité l’été dernier. Les deux hommes avaient même échangé concernant le projet parisien. Mais le deal n’était pas allé au bout. Sauf surprise, l’opération devrait aller à son terme cet hiver. Comme expliqué sur notre site, un accord est proche entre le PSG et le Napoli.

Six joueurs suivis par le Napoli

Mais il reste encore quelques détails à régler. Du côté de Naples, Antonio Conte, qui a avoué être déçu, a indiqué que son club ne ferait aucun cadeau. « Aujourd’hui, c’est un joueur de Naples et ne l’oublions pas, il y a des démarches à faire si quelqu’un veut l’acheter : rien n’est acquis. Mais j’aime souligner la maturité de ce groupe : le marché devient fou, deux joueurs sont partis et il y a des rumeurs sur d’autres, mais mes joueurs ont gardé leur concentration et leur désir de gagner et de continuer sur cette voie.» Leader de Serie A, Naples sait qu’il va perdre un bon élément si Kvara file à Paris. Ce, même si la formation transalpine a déjà prouvé qu’elle s’en sortait très bien sans lui. Mais il faudra malgré tout se renforcer à ce poste.

La suite après cette publicité

Et plusieurs noms sont déjà sortis du chapeau, comme ceux de Galeno et de Lorenzo Pellegrini. Comme révélé par nos soins, Federico Chiesa (Liverpool) est dans le viseur du club présidé par Aurelio De Laurentiis. Une information confirmée ce lundi par La Gazzetta dello Sport, qui cite d’autres noms comme celui du Marocain Hakim Ziyech, qui souhaite quitter Galatasaray, ou d’Edon Zhegrova (LOSC), qui n’est pas forcément à vendre. La publication au papier rose évoque aussi le cas d’Alejandro Garnacho, pour qui la porte n’est pas totalement fermée. Sky Italia confirme d’ailleurs et indique Conte veut l’ailier de Manchester United en priorité pour remplacer Kvara. Mais il faudra mettre le paquet puisque MU demande au moins 80 M€ pour le joueur sous contrat jusqu’en 2028. Mais avec la future vente de Kvara, Naples aura des liquidités.